أمريكا تعلن مكافأة 25 مليون دولار للقبض على رئيس فنزويلا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا“نيكولاس مادورو”، وذلك بالتزامن مع أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة.

كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مماثلة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة الداخلية“ديوسدادو كابيلو”، إلى جانب مكافأة قدرها 15 مليون دولار لاعتقال وزير الدفاع“فلاديمير بادرينو لوبيز”.

موضوعاتالأعلى فى 60 عامًا.. الشركات الأمريكية الكبرى تشكل ثلث مؤشر إس آند بى 500 “شهادة البكالوريا”.. بديل الثانوية العامة من العام المقبل ارتفاع سهم إكس بنج 10% بعد تصدرها لمبيعات السيارات الكهربائية فى الصين

من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بما في ذلك القضاة وأعضاء قوات الأمن والمسؤولين العسكريين.

وقال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، إن أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولون عن“تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان”.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد العمل بـ“الإجراءات التقييدية” ضد فنزويلا بسبب“الافتقار إلى التقدم الذي يؤدي إلى استعادة الديمقراطية وسيادة القانون”، وفرضت الكتلة عقوبات على 15 مسؤولاً فنزويليًا آخرين.

وأدى الرئيس“مادورو” اليمين أمام البرلمان، أمس، متعهدًا بأن تكون ولايته الثالثة التي تستمر ست سنوات“فترة سلام”.

وقال:“ستكون هذه الفترة الجديدة، فترة سلام وازدهار ومساواة وديمقراطية جديدة، أقسم بالتاريخ، وأقسم بحياتي، سأحققها”.

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