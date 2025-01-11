أمريكا تعلن مكافأة 25 مليون دولار للقبض على رئيس فنزويلا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا“نيكولاس مادورو”، وذلك بالتزامن مع أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة.
كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مماثلة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة وزير الداخلية“ديوسدادو كابيلو”، إلى جانب مكافأة قدرها 15 مليون دولار لاعتقال وزير الدفاع“فلاديمير بادرينو لوبيز”.
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من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بما في ذلك القضاة وأعضاء قوات الأمن والمسؤولين العسكريين.
وقال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، إن أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولون عن“تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان”.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد العمل بـ“الإجراءات التقييدية” ضد فنزويلا بسبب“الافتقار إلى التقدم الذي يؤدي إلى استعادة الديمقراطية وسيادة القانون”، وفرضت الكتلة عقوبات على 15 مسؤولاً فنزويليًا آخرين.
وأدى الرئيس“مادورو” اليمين أمام البرلمان، أمس، متعهدًا بأن تكون ولايته الثالثة التي تستمر ست سنوات“فترة سلام”.
وقال:“ستكون هذه الفترة الجديدة، فترة سلام وازدهار ومساواة وديمقراطية جديدة، أقسم بالتاريخ، وأقسم بحياتي، سأحققها”.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078951
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