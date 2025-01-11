سفير مملكة البحرين غير المقيم في مدريد يشارك في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه جلالة ملك مملكة إسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن، حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه جلالة الملك فيليب السادس، ملك
مملكة إسبانيا، للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة إسبانيا، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة مدريد.
وقد ألقى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، كلمةً بمناسبة السنة الجديدة ركّز فيها على السياسة الخارجية التي ستتبعها إسبانيا خلال هذا العام تجاه منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.
كما تناول المواقف والتحركات الرسمية لمملكة إسبانيا تجاه القضايا الدولية، ودعا إلى مواصلة الدفاع الثابت عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن الدوليين من خلال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وتجنب سباق التسلح.
وبهذه المناسبة، نقل الشيخ فواز بن محمد آل خليفة تحياتِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولإسبانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار.
وقد حضر حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة العرش في القصر الملكي الإسباني رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإسبانية، بالإضافة إلى سفراء والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في إسبانيا.
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