سفير مملكة البحرين غير المقيم في مدريد يشارك في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه جلالة ملك مملكة إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حضر الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن، حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه جلالة الملك فيليب السادس، مملكة إسبانيا، للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة إسبانيا، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة مدريد.وقد ألقى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، كلمةً بمناسبة السنة الجديدة ركّز فيها على السياسة الخارجية التي ستتبعها إسبانيا خلال هذا العام تجاه منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.كما تناول المواقف والتحركات الرسمية لمملكة إسبانيا تجاه القضايا الدولية، ودعا إلى مواصلة الدفاع الثابت عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن الدوليين من خلال عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وتجنب سباق التسلح.

وبهذه المناسبة، نقل الشيخ فواز بن محمد آل خليفة تحياتِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولإسبانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وقد حضر حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة العرش في القصر الملكي الإسباني رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإسبانية، بالإضافة إلى سفراء والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في إسبانيا.