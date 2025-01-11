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الجيش الروسي يقصف مناطق في عمق أوكرانيا

1/11/2025 3:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال سيرغي ليبيديف منسق المقاومة الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصف بواسطة الطائرات والصواريخ عدة مناطق في العمق الأوكراني.

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وذكر المنسق في حديث لمراسل نوفوستي، أنه تم بعد منتصف الليلة الماضية قصف مستودعات مصنع تجميع السيارات في كريمنشوك بمقاطعة بولتافا في وسط أوكرانيا.


ووفقا له، تم كذلك قصف اتجاه منطقة "الحي 95" في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث كان يعيش فلاديمير زيلينسكي في السابق.


كما تعرضت المنطقة المذكورة للقصف مرتين، ولكن حتى الآن لا توجد تفاصيل.


وأشار المنسق إلى أن الجيش الروسي وجه كذلك ضربة قوية في اتجاه مطار كاناتوفو العسكري في مقاطعة كيروفوغراد في القسم الأوسط من أوكرانيا.

RT

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