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الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا

1/11/2025 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تركزت على قطاع النفط والغاز، ويأتي ذلك قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها "كثفت العقوبات ضد روسيا من خلال استهداف إنتاجها من النفط وصادراته". وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.


وذكرت الوزارة إن القيود الجديد طالت "غازبروم نفط" و"سورغوت نفت غاز" ومديري الشركتين التنفيذين، وأكثر من 180 سفينة وعشرات الناقلات وتجارا ومسؤولين، وذلك في محاولة لاستهداف المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا على حد تعبير الخزانة الأمريكية.


وأشارت إلى أن المملكة المتحدة انضمت إلى وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على اثنين من كبار منتجي النفط في روسيا.


وقبل أيام تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن عزم إدارة بايدن تشديد العقوبات على النفط الروسي والإيراني الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى أعلى مستوى في نحو شهر.

RT

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