ممنوع من الخروج.. تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ما زال المطرب المصري محمد منير يعاني من الأزمات الصحية التي تلاحقه منذ فترة طويلة، حيث يتواجد داخل منزله وسط رعاية مكثفة من أفراد عائلته.



ومنعت الحالة الصحية للفنان من حضور تكريمه بحفل "يوم الثقافة"، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، ولذلك قام الثقافة بزيارته في منزله ليسلمه درع تكريمه.

محمد منير ممنوع من الخروج بتعليمات الأطباء

وكشف مصدر مقرب من في تصريحات لـ"العربية.نت " و"الحدث.نت"، أن حالته الصحية غير مستقرة بشكل كبير وتستلزم المتابعة الدورية والذهاب إلى المستشفى بين الحين والآخر، كما أن الفريق الطبي المعالج له طلب منه الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل خلال هذه الفترة، نظراً لبرودة الطقس التي من الممكن أن تتسبب له في مضاعفات خطيرة.



وأضاف المصدر أن محمد منير يعاني من بعض المشكلات في الرئة، لذلك كان هناك قلق من الأطباء من فكرة تركه لمنزله وذهابه إلى الحفلات والفعاليات الفنية خلال هذه الأيام، لأنه من الممكن أن يتسبب ذلك في إصابته بالتهاب رئوي أو نزلات برد قد تتطور وتؤثر عليه بشكل كبير.



وتابع المصدر أن ملخص الحالة الصحية للفنان المصري هو أنه يعاني من أمراض الكبد، حيث أصيب بتليف جزء كبير منه، هذا بجانب إصابته بأمراض الكلى، فكفاءة إحدى كليتيه أصبحت ضعيفة للغاية، والأخرى تعمل بكفاءة قليلة أيضاً.



يذكر أن الفنان محمد منير كان قد عبر عن سعادته الكبيرة لزيارة وزير الثقافة المصري له بمنزله، وتسليمه درع تكريمه كأحد رموز الفن والثقافة المصري والعربي، وكتب منير: "كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة".



وأضاف منير تعبيراً عن سعادته بالزيارة والتكريم: "اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي.. فكنت دائماً صناعة مصرية.. أدام الله مصر".



