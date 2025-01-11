كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ”هزيمة حماس بالكامل” حال عدم التوصل لاتفاق

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب/PNN- قال الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تلحق“هزيمة كاملة بحماس في غزة”، حال عدم التوصل إلى بشأن إطلاق سراح المحتجزين بحلول وقت تنصيب الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.

وأضاف كاتس في بيان أصدره مكتبه:“إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بحلول موعد تولي الرئيس منصبه، يجب إلحاق هزيمة كاملة بحماس في غزة”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع كاتس:“لا يجب أن نستدرج إلى حرب استنزاف تكلفنا ثمنا باهظا، ولن تؤدي إلى النصر، ولا الهزيمة الاستراتيجية الكاملة لحماس ونهاية الحرب في غزة”.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بات“قريبا جدا”. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح في شهر مايو/أيار الماضي خطة من ثلاث مراحل تضمن تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.