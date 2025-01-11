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لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم

1/11/2025 3:10:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

وأضاف في بيان نشرته الأونروا على منصة "إكس"، أنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاما الماضية.

وأشار إلى أنه بفضل فرق الأونروا، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية.

وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.


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