لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك /PNN- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.
وأضاف في بيان نشرته الأونروا على منصة "إكس"، أنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاما الماضية.
وأشار إلى أنه بفضل فرق الأونروا، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية.
وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.
وشدد على أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.
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