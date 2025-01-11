ترامب: هناك ترتيبات للقاء الرئيس الروسى بوتين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيهبط بأكثر من 300 نقطة عقب صدور بيانات الوظائف الاقتصاد الأمريكى يُضيف وظائف بأكثر من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 4.1% الطقس الجليدى يخفض إنتاج طاقة الرياح فى بريطانيا

ذكر“دونالد ترامب” في اجتماع عقد في منتجع“ما رإيه لاغو” أن هناك ترتيبات للقاء الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين”، لكن ذلك سيكون عقب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأضاف“ترامب” لمراسل حسبما نقلت“بلومبرج”: يريد الاجتماع، وسنقوم بذلك، علينا أن ننهي هذه الحرب، هذه فوضى دموية.

وذكر“ترامب” من قبل أنه يريد إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، كما صرح“بوتين” في ديسمبر بالفعل إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب.

وعندما سُئل في“مار إيه لاغو” عن إمكانية اجتماعه مع“بوتين” أو الرئيس الصيني“شي جين بينج”، أجاب“ترامب”: الأمر لم يحسم بعد، لكن“بوتين” يرغب في الاجتماع، وصرح بذلك علنًا.

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