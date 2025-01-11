ترامب: هناك ترتيبات للقاء الرئيس الروسى بوتين - جريدة البورصة

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ذكر“دونالد ترامب” في اجتماع عقد في منتجع“ما رإيه لاغو” أن هناك ترتيبات للقاء الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين”، لكن ذلك سيكون عقب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.
وأضاف“ترامب” لمراسل حسبما نقلت“بلومبرج”: بوتين يريد الاجتماع، وسنقوم بذلك، علينا أن ننهي هذه الحرب، هذه فوضى دموية.
وذكر“ترامب” من قبل أنه يريد إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، كما صرح“بوتين” في ديسمبر بالفعل إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب.
وعندما سُئل في“مار إيه لاغو” عن إمكانية اجتماعه مع“بوتين” أو الرئيس الصيني“شي جين بينج”، أجاب“ترامب”: الأمر لم يحسم بعد، لكن“بوتين” يرغب في الاجتماع، وصرح بذلك علنًا.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078620
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