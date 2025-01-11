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الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق

1/11/2025 2:04:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام وشديد البرودة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية جافة خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين يوم السبت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

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