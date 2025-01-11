شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في الاحتلال منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.