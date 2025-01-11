شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في قصف طيران
الاحتلال منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.
وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.
كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.
وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.
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