أطباء أمريكيون يطلبون من بلينكن التدخل في قضية اعتقال إسرائيل للدكتور حسام أبو صفية

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN-طلبت أكبر جمعية مهنية لأطباء الأطفال في الولايات المتحدة من وزارة الخارجية التدخل نيابة عن مدير في غزة معتقل لدى إسرائيل ، حيث أمرت المحكمة يوم الخميس بتمديد سجنه حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة، الجمعة، إن محكمة إسرائيلية في عسقلان أمرت بتمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية (51 عاماً)، طبيب أطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، دون تهمة حتى 13 شباط/ فبراير، ودون السماح له بحضور محام حتى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية بالقوة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط حصار مطول وهجوم على مستشفى كمال عدوان، بعد أن رفض إخلاءه طالما كان المرضى موجودين فيه. وقال معتقلون سابقون تم الإفراج عنهم مؤخرًا من سجن التعذيب سدي تيمان في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة إنهم التقوا بأبو صفية هناك.

ووفقًا للشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، تعرض أبو صفية للتعذيب قبل وصوله إلى سدي تيمان وداخل السجن سيئ السمعة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن محامي أبو صفية يعتقد أنه محتجز الآن في سجن عوفر، داخل الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن والدة أبو صفية توفيت بسبب نوبة قلبية. وقالت منظمة ميد غلوبال غير الربحية التي يعمل فيها أبو صفية كطبيب

في غزة، إن والدة أبو صفية توفيت بسبب” حزنها الشديد” على محنة ابنها.

وأرسلت الدكتورة سو كريسلي، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي تضم 67 ألف عضو، رسالة يوم الخميس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن“للسعي إلى الحصول على مساعدة الحكومة الأمريكية للاستفسار عن مكان وجود” أبو صفية، والتعبير عن القلق“على الأطفال الذين أصبحوا الآن بدون إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ في شمال غزة”، حيث أدى مرور 15 شهراً من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والحصار إلى تدمير نظام الرعاية الصحية.

وكما ذكرت منصة” الأحلام المشتركة” ، فإن الأطفال في شمال غزة لا يقتلون بالقنابل والرصاص الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً بسبب التعرض للطقس البارد بعد أن طردت القوات الإسرائيلية عائلاتهم بالقوة من المنازل وأماكن اللجوء الأخرى أثناء” تطهير” المنطقة.

ويطلب خطاب كريسلي من بلينكين أن يشرح ما تفعله إدارة بايدن لتحديد مكان وجود أبو صفية ولماذا يتم احتجازه، وما هي حالته، وتقرير حالة مستشفيات شمال غزة وقدرتها على الرعاية، وما تفعله الولايات المتحدة“لتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال في غزة”.