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بايدن يدافع عن تقاعسه بتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي

1/11/2025 2:04:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره عدم تشديد العقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك إلى فتح المجال أمام النفط الإيراني لملء الفراغ.
ورغم فرض عقوبات على عدد من مسؤولي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لم تلغ الإدارة الأمريكية الترخيص الذي منحته في نوفمبر 2022 لشركة النفط العملاقة "شيفرون" لتصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. وقد ساهم هذا الترخيص بشكل كبير في زيادة إنتاج النفط وعائدات الدولة في فنزويلا.
وعند سؤاله عن الانتقادات التي تشير إلى أن العقوبات الأمريكية ضد كاراكاس لم تكن كافية، قال بايدن بشأن فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة في فنزويلا "إن هذا الأمر لا يزال قيد البحث من حيث التأثير الذي قد يحدثه وما إذا كان سيتم ببساطة استبداله (النفط الفنزويلي) من قبل إيران أو أي دولة أخرى أم لا"، مضيفا أنه لو كان لديه المزيد من الوقت قبل مغادرته منصبه في 20 يناير لكان ربما من الممكن أن يتخذ هذا القرار في المستقبل.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له المراسم بأنها "تنصيب رئاسي غير مشروع"، مجددا التأكيد على موقف واشنطن التي تعتبر أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2024 وأن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب.
وقال بلينكن إن الحد الأقصى للمكافآت المالية المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف مادورو أو محاكمته، وكذلك وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، رُفع إلى 25 مليون دولار.
كذلك أعلن رصد مكافأة مالية جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أو محاكمته.
والمكافآت المالية الثلاث مرصودة على خلفية تهم أمريكية بتهريب المخدرات أعلن عنها في مارس 2020، بعد عامين على انتخاب مادورو لولاية ثانية في استحقاق لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجه.
وفي بيان منفصل أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مسؤولين يقودون "وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تمكن نيكولاس مادورو من قمع وتخريب الديموقراطية في فنزويلا".
وشملت العقوبات رئيس شركة النفط والغاز الوطنية الفنزويلية PDVSA هيكتور أوبريغون، ووزير النقل المدير العام لشركة الطيران Conviasa رامون فيلاسكيز، إضافة إلى نائب وزير الداخلية وشؤون العدل والسلام فيليكس رامون أوسوريو غوزمان.
واتخذت الولايات المتحدة العقوبات الأخيرة ضد المسؤولين الفنزويليين بالتعاون مع كندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
روسيا اليوم










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