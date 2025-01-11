انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت، أمس الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل كبير مسجلة بذلك خسارة كبيرة على المستوى الاسبوعي أيضا.



وانخفض، عند اغلاق الليلة الماضية، مؤشر الصناعي، 697 نقطة ليصل الى 41938 نقطة، اي خسارة بنسبة 1.63 في المئة.



كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 317 نقطة ليصل الى 19161 نقطة، بخسارة بلغت أيضا 1.63 في المئة.



وانخفض كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 91 نقطة ليصل الى 5827 نقطة، أي خسارة بنسبة 1.54 في المئة.



وفي الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات، قفزت عوائد السندات بمكاسب قوية ستضع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة موضع شك.



وحسب محللون، فان مكاسب الوظائف في كانون الاول الماضي، والتي اعلن عنها الليلة الماضية، والأكبر منذ آذار، تبلغ زيادتها 155 الف وظيفة، مما يعني انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة. وعليه، فان سوق العمل قد يكتسب زخما مرة أخرى، مما يغلق الباب أمام خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الحالي.

وفي الأداء الاسبوعي للمؤشرات، سجل مؤشر داو جونز انخفاضا كبيرا بلغت 897 نقطة حيث افتتح المداولات صباح الاثنين على 42835 نقطة ليتراجع امس الى 41938 نقطة.



كما سجل مؤشر نازداك، الذي كان افتتاحه صباح الاثنين 19851 نقطة ، انخفاضا كبيرا بلغ 690 نقطة نهاية الاسبوع.



وافتتح مؤشر (ستاندرد آند بورز) مداولاته بداية الاسبوع على 5982 نقطة، لينخفض مع نهاية الاسبوع بقيمة 155 نقطة.



كما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) تقريبا 3 دولارات ليصل الى 76.76 دولار للبرميل الواحد كما ارتفع سعر الذهب نحو 26 دولارا ليصل الى 2716 دولارا للأوقية الواحدة.



بترا