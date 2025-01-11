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أمطار غزيرة في مكة المكرمة وضباب كثيف يلف دولا عربية

1/11/2025 2:04:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تساقطت أمطار غزيرة وحبات برد في الحرم المكي أمس الجمعة وسط أجواء مناخية غير مستقرة تشهدها السعودية ودول عربية أخرى منذ أيام.
ونقلت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على منصة إكس، عصر الجمعة، مقطع فيديو يظهر تساقط الأمطار الغزيرة وحبات البرد على المعتمرين والزوار بالحرم المكي.
ويظهر مقطع الفيديو استغلال بعض المعتمرين لحظات المطر وتساقط البرد في الدعاء والتقاط الصور.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن "الأمطار الغزيرة تملأ أرجاء المسجد الحرام وتغسل ساحات الحرم المكي يوم الجمعة، في أجواء مفعمة بالإيمان".
وفي وقت لاحق مساء الجمعة، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة إنذارا مناخيا باللون الأحمر يشمل مناطق عدة بالبلاد، بينها مكة المكرمة، وسط توقعات خلال الساعات المقبلة بسقوط أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.
كما أصدر المركز إنذارات مناخية أخرى باللونين الأصفر والبرتقالي شمل مناطق أخرى بالمملكة.
وأطلق المركز خلال الساعات الأخيرة تحذيرات بألوان متعددة تعكس تفاوت مستوى الخطورة خلال الساعات المقبلة، بدءا من اللون الأصفر، مرورا بالبرتقالي، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الدرجة القصوى.
وفي منطقة الخليج العربي أيضا، دعت الأرصاد الجوية في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت الجمعة إلى توخي الحذر، بسبب وجود فرصة لتكون الضباب مما يؤدي إلى تدني الرؤية.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، تشهد دول عربية منذ أيام طقسا غير مستقر، مع جهود حكومية متواصلة لمواجهة تداعياته، وسط حدوث ظاهرة غير مسبوقة في السعودية، تتماثل في شاهقة مائية لمست اليابس لأول مرة بعد أن كانت تنتهي في عرض البحر.
وكانت السلطات السعودية قد توقعت استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى غد الأحد، مشيرة إلى إمكانية جريان سيول وهبوب رياح شديدة السرعة في أماكن منها مكة المكرمة وجازان.
الجزيرة









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