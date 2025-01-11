ماذا يحدث لجسمك عند تناول تمرتين يوميًا في الشتاء؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر التمر من الفواكه المجففة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناول حبتين منه يوميًا في فصل الشتاء؟هل تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء مفيد للجسم؟ تناول حبتين من التمر بشكل يومي في الشتاء يوفر للجسم الفوائد التالية:1- مكافحة الخموليقل الشعور بالخمول في الشتاء عند تناول حبتين من التمر يوميًا، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.2- تقوية المناعةتصبح مناعة الجسم أكثر قوة عند تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، مثل الفلافونويد والكاروتينات.3- الوقاية من أمراض القلبينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب في الشتاء عند تناول حبتين من التمر يوميًا، لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساعدان على ضبط ضغط الدم، فضلًا عن قدرة أليافه الغذائية على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.4- تعزيز صحة الجهاز الهضميعند تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء، يقل خطر الإصابة بالإمساك، لأن أليافه الغذائية تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.



5- تقوية العظام

يجعل التمر العظام أكثر قوة، ويحمي المفاصل من التصلب ويقلل من آلامها، خاصةً عند تناول حبتين منه يوميًا في الشتاء، بفضل محتواه العالي من الكالسيوم والفسفور.

6- فقدان الوزن

تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء قد يساعد على فقدان الوزن، لأن أليافه الغذائية تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى أنه يتميز بقلة محتواه من الدهون."

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