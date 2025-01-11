جمعية المصدرين توسع عمليات الترويج لصادرات الصناعة للعام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حددت جمعية المصدرين الأردنيين 10 معارض دولية متخصصة ستشارك فيها خلال العام الحالي من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المصدرة من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية، وبخاصة الأفريقية.وستعمل الجمعية خلال العام الحالي على تنظيم مشاركة الشركات الصناعية الأردنية في معارض: الخليج الغذائي الدولي في دبي، والعالمي للطعام والشراب (IFE)، في بريطانيا، والمعرض السعودي للتصنيع بالعاصمة الرياض، وسيال كندا الغذائي في تورونتو.



كما ستعمل على تنظيم المشاركة بمعارض : السعودي الغذائي والأغذية الأفريقي بمدينة كيب تاون، و"الفانسي فود شوو "الغذائي في نيويورك، والحلويات والوجبات الخفيفة في دبي ، والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص في دبي، ومعرض الخليج الصناعي في دبي.

يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.