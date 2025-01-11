بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء هذا الأسبوع

بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء هذا الأسبوع
التاريخ
1/11/2025 1:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد والمفرق وعجلون والكرك والشرقية والعقبة والطفيلة ولواء البتراء خلال الأسبوع الحالي لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :
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