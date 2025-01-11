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السيسي يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب الحرب

1/11/2025 1:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تواجه ظروفا صعبة بسبب التطورات الإقليمية والدولية والتي تؤثر على المسار الاقتصادي للدولة.


وأضاف السيسي، في كلمة خلال زيارته للأكاديمية العسكرية أمس الجمعة، أن مصر خسرت 7 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الماضية كانت تدرها قناة السويس للدولة كأموال سائلة، مضيفا أن هذا مبلغ ضخم يوازي 350 مليار جنيه مصري، كان يمكن ضخها في مسارات عدة والاستفادة منها داخل الدولة.


وتحدث السيسي عن جهود الحكومة لبناء دولة حديثة ومتطورة لكنها تصطدم بعقبات عديدة ومنها "آثار الحرب".


وذكر أن مقومات الدولة هي ما تحدد قدرتها على تقديم خدمة ومستوى معيشة مناسب للمصريين، ولا يتعلق الأمر فقط بإرادة المسؤولين، مشيرا إلى تحكم الظروف والإمكانيات في هذه المسألة، متحدثا عما جرى في مصر خلال عام 2011، وقال إن "أي بيت يتعرض لمشكلة سيكون لها تأثير لفترة زمنية".


وأشار إلى "آثار وتكلفة" ما حدث في عام 2011، قائلا إن احتياطي البنك المركزي انتهى خلال عامي 2011 و2012، مضيفا أن الدولة عملت بعد ذلك لتهيئة الدولة للانطلاق بمعايير حديثة.

RT

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