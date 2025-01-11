حرب تجارية تلوح بالأفق بين كندا والولايات المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر لشبكة CNN إن كندا تستعد للرد بقائمة شاملة من رسوم جمركية على السلع الأمريكية إذ نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب خططه لإضافة ضريبة استيراد باهظة بنسبة 25% على السلع الكندية.وأشار مصدران إلى أن المسؤولين الكنديين يعملون على قائمة بالعشرات من المنتجات الأمريكية التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، مستهدفين العناصر التي توجه رسالة وتلحق قدرا معقولا من الضرر الاقتصادي.



وقال الأشخاص المطلعون على الخطط إن قائمة العناصر التي تم النظر في فرض رسوم جمركية عليها تشمل المنتجات الخزفية ومنتجات الصلب والأثاث وعصير البرتقال وأطعمة الحيوانات الأليفة، من بين سلع أخرى.



وتشمل القائمة أيضا صادرات الطاقة الأمريكية، وكملاذ أخير، يمكن لكندا فرض ضريبة على منتجات الطاقة التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة.



لكن المصادر حذرت من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وقد تتغير القائمة في النهاية أو لا يتم فرضها على الإطلاق.



وصرحت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أمس الجمعة، أثناء توجهها إلى اجتماع وزاري لمناقشة "قائمة التعريفات الانتقامية": "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب، فإننا نستمع، ونحن بحاجة إلى أخذه على محمل الجد"، وذكرت أنه "من المهم للرئيس المنتخب والأشخاص الذين ينصحونه أن يعرفوا أنه ستكون هناك عواقب إذا فرض تعريفات على المنتجات الكندية وأن كندا لديها نفوذ".



وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي، جولدي هايدر، لشبكة CNN: إن التعريفات الجمركية يمكن أن توجه ضربة للشركات الكندية التي تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة.



وأضاف هايدر أن أعضاء المجلس، الذين يضمون كبار المديرين التنفيذيين في كندا، لم يتم استشارتهم إلا مؤخرا من قبل الحكومة ويطلب منهم تقديم مدخلات بشأن التعريفات الجمركية الانتقامية.



وأردف: "نحن بحاجة إلى التعبير بعناية عن كيفية ردنا، وقال البعض إننا يجب أن نعكس ببساطة تعريفاتهم الجمركية، وقال آخرون إننا يجب أن نكون أكثر اعتدالا في ردنا لجذب انتباههم، وقال آخرون إننا يجب أن نتحرك بقوة ونرد بقوة كبيرة".



وتابع: إن قادة الأعمال الكنديين كانوا يستعدون لرئاسة ترامب منذ ما يقرب من عام، لكنه أشار إلى أن آثار كل استراتيجية لا تزال قيد التحليل.



وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا في أول يوم له في منصبه ما لم تعالج أوتاوا مخاوفه بشأن "تدفق المخدرات غير المشروعة عبر الحدود".



وقال ترامب إن أفضل طريقة لكندا لتجنب آلام الرسوم الجمركية الأمريكية هي الانضمام إلى الولايات المتحدة.

RT