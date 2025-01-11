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الطائرة الكورية المنكوبة .. مفاجأة مدوية تربك الحسابات

1/11/2025 1:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، السبت، أن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو آير"، التي تحطمت في 29 ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق فقط من الحادث.
ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.
وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.
ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.
وقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب.
وصف الحادث بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.
الطائرة المنكوبة هبطت بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني.
أدى الحادث إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
سكاي نيوز








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