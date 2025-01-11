لخفض الكوليسترول .. 7عادات صباحية تحمل السر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد الكوليسترول، وهو مادة شمعية موجودة في الدم، ضروريًا لبناء الخلايا، ولكن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا.



وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية WHO، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب 2.6 مليون حالة وفاة (4.5٪ من الإجمالي). ويزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ما يجعل من المهم السيطرة عليه.



وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن إجراء تعديلات صغيرة على نمط الحياة - بدءًا من العادات الصباحية - يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، كما يلي:



ماء دافئ بالليمون

إن شرب الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تطهير الجهاز الهضمي وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL وتمنع تراكم الترسبات في الشرايين. إنها طريقة بسيطة ولكنها منعشة لبدء اليوم.



وجبة فطور غنية بالألياف

يمكن تضمين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الفطور. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم. تساعد هذه العادة على خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.



حفنة من المكسرات

إن تناول وجبة خفيفة من المكسرات مثل اللوز أو الجوز أو بذور الكتان في الصباح يعد من العادات الصحية. المكسرات غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد HDL مع خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL.



المشي السريع

إن المشي السريع لمدة 20-30 دقيقة كل صباح يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول. النشاط البدني المنتظم يعزز نسبة الكوليسترول الجيد ويساعد على تقليل الدهون الثلاثية. يعمل المشي في الصباح أيضًا على تحسين الدورة الدموية وتحديد نغمة إيجابية لبقية اليوم.



اليوغا الصباحية أو التمدد

يمكن لأوضاع اليوغا اللطيفة أو تمارين التمدد أن تقلل من التوتر، وهو عامل معروف يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول. تحفز أوضاع اليوغا الدورة الدموية وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية. إن مجرد ممارسة التمارين لمدة 10-15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا.



الشاي الأخضر

بدلاً من القهوة إذا كان الشخص من محبي القهوة، يمكنه محاولة استبدالها بالشاي الأخضر. إن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار. إن شرب كوب من الشاي الأخضر في الصباح يمكن أن يمنح دفعة لطيفة من الطاقة مع حماية القلب.



تجنب الأطعمة السكرية

يجب التخلص من الحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات المحلاة على وجبة الفطور. إن السكر الزائد يمكن أن يرفع الدهون الثلاثية ويخفض مستويات الكوليسترول الجيد. يمكن اختيار المُحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة الطازجة لإرضاء الشهية للحلويات.

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