بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في وضع صعب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير في "وضع صعب"، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "بوتين في وضع صعب حاليًا، وأعتقد أن من المهم حقًا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدًا التي يواصل القيام بها".



وكان البيت الأبيض قد ذكر أن بايدن تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وأكد على أهمية الاستمرار في دعم كييف في الحرب ضد روسيا.



وأضاف البيت الأبيض في بيان: "بات جليًا الآن أن الحرب التي بدأها الرئيس (فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا كانت كارثة بالنسبة لروسيا. وبفضل شجاعة الشعب الأوكراني وعزيمته، وبدعم من الولايات المتحدة، لم تتمكن روسيا من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا".



وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، مزيدًا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في محاولة للحد من تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتي "غازبروم" و"سورجوتنفتي غاز" الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، بالإضافة إلى 183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بـ"أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.



كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.



وقد استُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.

كذلك ألغت وزارة الخزانة مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.



من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة على شركتي "غازبروم" و"سورجوتنفتي غاز".

وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الشركتين تنتجان أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل قيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار سنويًا.

سكاي نيوز عربية