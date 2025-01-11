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22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات

1/11/2025 12:04:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 22 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أكد الدفاع المدني بالقطاع المحاصر اختفاء عدد من جثث الشهداء بفعل الانصهار جراء كمية المتفجرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدفاع المدني في بيان له إن 10% من حالات القصف الإسرائيلي تتسبب في تبخر أجزاء من جثث الشهداء.
وفي قصف إسرائيلي، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون الليلة الماضية في مناطق متفرقة من مدينة غزة.
وأفاد الدفاع المدني بالقطاع أن طواقمه انتشلت جثة شهيد، ونقلت 3 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وأضاف أن فلسطينيا آخر استشهد، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وغربي مدينة رفح جنوبه، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشمالية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت ليلة الجمعة-السبت قنابل إنارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.








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