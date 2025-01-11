الأرصاد تنشر تطورات حالة الطقس حتى الاثنين (تحذيرات)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الاثنين.



اليوم نهارًا ،يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترات قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجبلية الغربية من المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا بوجه عام، ومع ساعات الليل المتأخرة يُتوقع تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية. الرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول في ساعات الصباح الباكر.



الأحد نهارًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، ومائلًا للدفء قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وأقل برودة في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول في ساعات الصباح الباكر.



الإثنين نهارًا ، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، خاصة فوق الجبال، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وأقل برودة في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وشهدت العديد من المناطق صباح اليوم هطول غزير للأمطار ، تاليا الفيديو عبر موقعا :



