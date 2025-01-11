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من هم نجوم هوليوود الذين احترقت منازلهم؟

1/11/2025 12:04:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس. نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.


وقال مسؤولون إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.
حرائق التهمت منازل نجوم هوليوود

ميل جيبسون: أخبر النجم الأسترالي الشهير موقع "نيوز نيشن" أن منزله قد احترق تمامًا، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.


بيلي كريستال: الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم فقد المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.


باريس هيلتون: وريثة إمبراطورية فنادق "هيلتون" احترق قصرها في منطقة شاطئ ماليبو، وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقًا".


جيف بريجز: نقلت صحيفة "هوليوود ريبورتر" عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تمامًا.


ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على "إنستغرام" أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق "إيتون".


أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.
مايلز تيلر: النجم الصاعد الذي اقتنى منزله في 2023، تحول منزله إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقًا لمجلة "بيبول".

سكاي نيوز عربية

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