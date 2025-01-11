من هم نجوم هوليوود الذين احترقت منازلهم؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
منذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس. نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.
وقال مسؤولون إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.
حرائق التهمت منازل نجوم هوليوود
ميل جيبسون: أخبر النجم الأسترالي الشهير موقع "نيوز نيشن" أن منزله قد احترق تمامًا، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.
بيلي كريستال: الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم فقد المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.
باريس هيلتون: وريثة إمبراطورية فنادق "هيلتون" احترق قصرها في منطقة شاطئ ماليبو، وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقًا".
جيف بريجز: نقلت صحيفة "هوليوود ريبورتر" عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تمامًا.
ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على "إنستغرام" أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق "إيتون".
أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.
مايلز تيلر: النجم الصاعد الذي اقتنى منزله في 2023، تحول منزله إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقًا لمجلة "بيبول".
سكاي نيوز عربية
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