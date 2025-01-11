هل لبشار الأسد علاقة بوفاة والده؟.. مصدر يكشف تفاصيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع مرور الشهر الأول على سقوط بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتهاوي سلطة عائلته التي حكمت سوريا نحو ستة عقود، بدأ سيل المعلومات بالانتشار ليكشف عن حقبة هي من أسوأ ما مرَّ على البلاد طيلة تاريخها الحديث والمعاصر، بحسب المراقبين، وبحسب ما يرشح يومًا بعد يوم، عن ما ارتكبته عائلة الأسد، خاصة بشار الأسد، ومن قبل أن يتم تنصيبه رئيسًا.



وفيما يُشار إلى جرائم بشار الأسد بصفته رئيسًا للبلاد، قلَّما يتم الحديث عن جرائمه بصفته شخصًا عاديًّا، ومن قبل أن يتولى منصب رئاسة الدولة السورية.



وأظهرت الحقائق التي بدأت بالتكشف بعد سقوط نظامه أن بشار الأسد قد ارتكب جرائم مختلفة من قبل تنصيبه رئيسًا، بحسب ما قاله في حوار لتلفزيون "سوريا" الدكتور مفلح الزعبي، نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، محمود الزعبي، والذي أعلن النظام عن وفاته منتحرًا عام 2000، فيما أحاطت الشبهات بدور النظام في تصفيته، وهو ما أكده الزعبي الابن في حواره الذي أظهر فيه أن بشار الأسد ارتكب جرائم من قبل أن يكون في سدة الحكم.



تدخل بأدوية أبيه لزيادة حالته سوءًا

وأولى الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد كانت بحق أبيه حافظ الذي توفي عام 2000.

وبحسب الدكتور مفلح الزعبي، فإن حافظ الأسد، بين عامي 1998 و1999، بدأت "صحته بالتراجع"، وكان يعاني من "مرض عصبي وزهايمر" اضطر بعدها لتناول أدوية "من أجل التوازن النفسي" كي يستطيع "التكلم" ويصبح قادرًا على إدراك "ما يجري حوله".



وكشف نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق عن مكالمة هاتفية بين حافظ الأسد وأبيه، سمعها عن غير قصد عندما قام برفع سماعة الهاتف في غرفة مجاورة، ليكتشف حوارًا يدور بين الأسد والزعبي، ظهر فيه الأسد في مرحلة متأخرة من حالته "العقلية"، حيث بعدما تكلم مع رئيس وزرائه مطولًا عن قضية ما، فاجأه بسؤاله: "مَن أنت؟" فقال له الزعبي: "سيدي، أنا محمود، أنا رئيس وزرائك!" فردّ حافظ: "مَن محمود؟" وأضاف سؤالًا آخر: "أنا لِم اتصلت بك؟ أنا أتحدث مع مَن؟"



رئيس الوزراء يتهم بشار الأسد بأدوية أبيه

وفيما كانت حالة حافظ مستمرة بالتراجع، أكد مفلح أنه في تلك الأثناء التي شهدت تراجع الحالة الصحية "العقلية" للأسد الأب "تواترت أنباء"، حتى إنه "سمعها" من أبيه رئيس الوزراء الأسبق، تتحدث عن أن بشار الأسد كان "يتدخل حتى بمواعيد الأدوية وطريقة إعطائها لأبيه!"



وكشف الدكتور مفلح أن بشار الأسد كان يتدخل بمواعيد الأدوية وطريقة إعطائها لأبيه حافظ، بهدف "زيادة تدهور حالته الصحية"، ليُفسح له المجال "للتسلط على كل تفاصيل السلطة في سوريا"، ذلك أن انقطاع التواصل الهاتفي بين رئيس وزراء سوريا الأسبق وحافظ الأسد، بسبب تدهور صحة الأخير، كان يمكّن بشار الأسد من التدخل الشامل في التعيينات والصفقات التي وقف بوجهها رئيس وزراء سوريا الأسبق، كما شرح نجله.



بشار كان "يكذب حتى على أبيه"

وأكد نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق أنه لا يلقي بهذا الاتهام بحق بشار بالتدخل في مواعيد وطريقة إعطاء الأدوية لأبيه لزيادة تدهور حالته الصحية "من أجل الانتقام" من الرئيس الفار، بل لأنه "شخص لا يقول إلا الحقيقة"، وأنه انتظر 24 عامًا كي يتمكن من الظهور على وسائل الإعلام للتحدث عما جرى.





وعلى الرغم من أن جريمة بشار الأسد بحق أبيه تعتبر الأكبر، وقبل أن يصبح رئيسًا، فإنه ارتكب جرائم أخرى، كالتدخل في "صفقات النفط" لمنحها لأناس قريبين منه، بحسب مفلح الزعبي.



ولفت الزعبي إلى أن بشار الأسد كان شخصًا لا يمكن التعامل معه، قائلاً إنه "بدون وجود إعلام، يهدد دائمًا"، وبأن بشار كان "يكذب حتى على أبيه".

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