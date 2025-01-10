1.6 مليون أردني و689 ألف سوري يحتاجون الدعم

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشفت نسخة محدثة من الخطة الإقليمية للأزمة السورية للعام الحالي، أن هناك 1.6 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة، و688.9 ألف لاجئ سوري، يحتاجون للدعم في العام المقبل.

على أن هذه الخطة، ستستهدف في العام الحالي 504 آلاف لاجئ، و480.4 ألف أردني من المجتمعات المستضيفة، إذ تقدر متطلبّات تمويلها بـ876.9 مليون دولار. أما على مستوى المنطقة، فتستهدف 5.8 مليون سوري، و5.7 مليون من المجتمعات المستضيفة في: تركيا ولبنان ومصر وسورية والأردن، وهي بذلك تشمل 5 دول، وقد قدّرت متطلبات التمويل للمنطقة بـ4.6 مليار دولار، بحسب الغد.

يشار هنا إلى أنّ الخطة المحدثة، سبق وأقرت في 9 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وهي تعكس بيانات وتحليلات تغطي الفترة قبل انهيار حكومة الأسد في سورية قبل يوم من هذا التاريخ، وكذلك قبل وقف إطلاق النار في لبنان في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

وأكدت أنه برغم عدم تغطية ما بعد هذه التواريخ، لكن الوضع العام "ما يزال متقلبا للغاية، ويرجح بأن تؤثر التطورات على استجابة اللاجئين واحتياجاتهم"، إذ كشفت بأن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر بين اللاجئين السوريين، بحيث تقدر نسبة الفقر بينهم بـ67 % للعام 2023 مقارنة بـ57 % في العام 2021، متجاوزة نسبة الفقر الوطني بـ16 %.

وذكرت الخطة، أنّ هناك تدهورا في الأمن الغذائي، إذ يعاني 20 % من درجات استهلاك فقيرة للغذاء، و26 % من درجات استهلاك حديّة، كما أنّ 30 % من اللاجئين السوريين في الأردن يفتقرون لبطاقات وزارة الداخلية سارية المفعول، ويعيش 69 % في ظروف دون المستوى (16 % في ملاجئ غير رسمية، و44 % بدون اتفاقيات إيجار رسمية).

وتؤثر عمالة الأطفال على 11 % منهم، إذ تعتمد 21 % من الأسر على طفل عامل واحد على الأقل. في حين أن 78 % منهم مسجلون بالمدراس، لكن 11 % منهم لم يلتحقوا بها قط. ويبلغ معدل البطالة بين اللاجئين 28 % (22.3 % للمضيفين)، إذ يعمل 51.6 % في العمالة غير الرسمية، مع الإشارة إلى أنّ إلغاء إعفاءات تصاريح العمل دفع اللاجئين للعمل غير الرسمي.

وبينت الخطة، أن ارتفاع الأسعار وانخفاض المساعدات، فاقم أزمة الأمن الغذائي، ما دفع أسرا لإعطاء الأولوية للمأوى والغذاء على الخدمات الأساسية الأخرى، موضحة أنه وبعد مرور 14 عامًا على الأزمة السورية، تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متزايدة، تفاقمت بسبب حالات طوارئ جديدة واسعة النطاق، وذات آثار إقليمية تزيد من احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وفي العام الحالي، سيحتاج أكثر من 17.4 مليون شخص في: مصر ولبنان والأردن وتركيا إلى شكل من المساعدة الإنسانية والتنموية التي يقدمها المجتمع الدولي.

وبحسب الخطة، فإنّ الوضع في سورية يعتبر حتى الآن، أحد أكبر أزمات النزوح في العالم، إذ نزح أكثر من 12 مليونا منهم قسراً، بينهم 6 ملايين تستضيفهم بلدان مجاورة، وسط صراع نشط وكوارث طبيعية وتدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ويواجه بين 9 من كل 10، تحديات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تراجع ما تحتاجه المجتمعات المضيفة من دعم لمستويات غير مسبوقة.

وفي العام الماضي، وصل عدد من يحتاجون للمساعدات الإنسانية داخل سورية لـ16.7 مليون، بما في ذلك 7.2 مليون نازح داخليًا.

وعقب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان بين 23 أيلول (سبتمبر) حتى وقف إطلاق النار في الـ27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، نزح أكثر من 900 ألف داخل لبنان، وفرّ 562 ألفا إلى سورية، 63 % منهم مواطنون سوريون. ويشمل هذا أكثر من 400 ألف سوري عادوا لسورية في ظل ظروف صعبة.

وفي حين أن وقف إطلاق النار في لبنان، يخلق فرصا لنازحين داخله وخارجه للعودة إلى مناطق ما قبل النزوح، فإن مئات الآلاف سيظلون بحاجة للمساعدة في لبنان أو في سورية.

وفي تركيا وسورية، ما يزال الملايين يعيدون بناء حياتهم بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في العام 2023. وفي الوقت نفسه، ستؤثر التطورات السورية غير المسبوقة على حياة الملايين من مواطنيها سواء داخل البلاد أو خارجها، إذ تقدم في الوقت نفسه فرصًا محتملة للعودة، بينما تؤدي لتفاقم مخاطر نزوح جديد.

وتوقفت الخدمات الصحية في المناطق المواجهة إلى حد كبير، كما وتواجه أنظمة التعليم انقطاعات بسبب الهجمات وإغلاق المدارس، إذ تؤكد هذه التطورات على الحاجة الملحة للدعم المستمر، وفق الخطة التي أكدت أن الصراعات في المنطقة فاقمت التحديات الاقتصادية، إذ يتوقع بأن تشهد اقتصادات البلدان المضيفة للاجئين مزيدا من الانكماش العام الحالي، ما قد يؤدي لسقوط مزيد من الناس في براثن الفقر.

وتتميز اقتصادات بلدان خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين بضعف النمو، وارتفاع الدين العام، والتضخم المفرط، وتراجع الاستثمار الأجنبي، والبطالة المتفشية. ما يحد من الحيز المالي المتاح للخدمات، وبالتالي تآكل القوة الشرائية للأسر، ودفع مزيد من اللاجئين والسكان الضعفاء للفقر.