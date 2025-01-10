MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشفت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬أوقات‭ ‬منع‭ ‬مرور‭ ‬السيارات‭ ‬الثقيلة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الذروة‭ ‬المرورية‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ (‬6:30‭) ‬صباحا‭ ‬لغاية‭ ‬الساعة‭ (‬8:00‭) ‬صباحا،‭ ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ (‬2:00‭) ‬مساء‭ ‬لغاية‭ ‬الساعة‭ (‬3:00‭) ‬مساء،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشوارع‭ ‬المشمولة‭ ‬بمنع‭ ‬مرور‭ ‬المركبات‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬المرورية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬المذكور‭ ‬غير‭ ‬نهائي‭ ‬وسيرد‭ ‬الرد‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬برصد‭ ‬وضبط‭ ‬مخالفات‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬ومنع‭ ‬مرور‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬مرورها‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭ ‬وهو‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭.‬

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