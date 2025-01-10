تعديل أوقات منع مرور السيارات الثقيلة خلال أوقات الذروة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافقت وزارة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للمرور على المقترح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب لتنظيم مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة على شارع الملك حمد وما جاوره من شوارع خلال اليوم بأكمله، وخصوصا في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وذلك لتخفيف الازدحامات المرورية الخانقة على شارع الملك حمد، والحفاظ على أرواح مرتادي شارع الملك حمد من المواطنين والمقيمين.
وكشفت الوزارة عن تعديل أوقات منع مرور السيارات الثقيلة خلال أوقات الذروة على بعض الشوارع الرئيسية، وذلك خلال فترات الذروة المرورية الصباحية من الساعة (6:30) صباحا لغاية الساعة (8:00) صباحا، وفي الفترة المسائية من الساعة (2:00) مساء لغاية الساعة (3:00) مساء، كما لا تمانع الوزارة من إدراج شارع الملك حمد ضمن إطار الشوارع المشمولة بمنع مرور المركبات الثقيلة في أوقات الذروة المرورية، مضيفة أن الرد المذكور غير نهائي وسيرد الرد النهائي في مذكرة الحكومة.
وأكدت الوزارة أنها لن تألو جهدا في الاستمرار برصد وضبط مخالفات سير المركبات خلال أوقات الذروة، مع التشديد في حملات إنفاذ القانون والتعاون والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات ذات العلاقة، ومنع مرور الشاحنات في منطقة سترة من خلال منع مرورها على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية وهو الشارع المؤدي إلى منطقة سترة.
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