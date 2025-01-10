دراسة دولية: شهداء حرب إبادة غزة أكثر من 64 ألفا 59% منهم نساء وأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬دولية‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للضحايا‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬نتيجة‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ربما‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الإحصاء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الرسمي‭ ‬بنحو‭ ‬41 % ‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وإصابة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬نهائية،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والإنقاذ‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬

وأجرى‭ ‬التحليل‭ ‬الإحصائي،‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لمراجعة‭ ‬ونُشر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لانسيت‮»‬،‭ ‬أكاديميون‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬لندن‭ ‬لحفظ‭ ‬الصحة‭ ‬وطب‭ ‬المناطق‭ ‬الحارة‭ ‬وجامعة‭ ‬ييل‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أخرى‭. ‬وباستخدام‭ ‬منهجية‭ ‬إحصائية‭ ‬تسمى‭ ‬تحليل‭ ‬الالتقاط‭ ‬وإعادة‭ ‬الالتقاط‭ ‬سعى‭ ‬الباحثون‭ ‬لتقييم‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬جراء‭ ‬الحملة‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭. ‬وقدرت‭ ‬الدراسة‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬نتيجة‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابات‭ ‬مفاجئة‭ ‬خطرة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بنحو‭ ‬64‭ ‬ألفا‭ ‬و260‭ ‬حالة‭ ‬وفاة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬بنحو‭ ‬41 % ‭ ‬على‭ ‬العدد‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬59‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬65‭ ‬عاما‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الدراسة‭ ‬تقديرا‭ ‬لعدد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بين‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتشير‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

وذكرت‭ ‬الدراسة،‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لانسيت‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬قدرة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسجلات‭ ‬إلكترونية‭ ‬للوفيات‭ ‬أثبتت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أنها‭ ‬موثوقة‭ ‬لكنها‭ ‬تدهورت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬مداهمات‭ ‬للمستشفيات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وانقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرقمية‭.‬

وعبّر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لانسيت‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬القتل‭ ‬والحصار‭ ‬واستهداف‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وتدمير‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومنع‭ ‬عمل‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يُعرقل‭ ‬جهود‭ ‬انتشال‭ ‬آلاف‭ ‬الجثامين‭ ‬ودفنها،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الواردة‭ ‬بعدد‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬تعكس‭ ‬جزءا‭ ‬محدودا‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬المرير‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬