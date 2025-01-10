السعودية تستعد لموسم حج جديد في ظل حر شديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬1300‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬باتت‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحّة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬الحجيج،‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬إدارة‭ ‬الحشود‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬أساسية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬محللون‭. ‬وصلت‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬51 , 8‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬1 , 8‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬إن‭ ‬83‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬المسجلة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬1301‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أصحابها‭ ‬يحملون‭ ‬تصاريح‭ ‬حج‭ ‬رسمية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لجعل‭ ‬الحج‭ ‬أقل‭ ‬صعوبة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخيام‭ ‬المكيّفة‭. ‬شكل‭ ‬ذلك‭ ‬مثالا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬مرصد‭ ‬‮«‬كوبرنيكوس‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‮»‬‭ ‬أخيرا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬حرا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬

وتأتي‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الحجيج‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬السعودية،‭ ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬بلدانهم‭ ‬لأزمة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬الوفيات‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬وفيما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬تفاصيل‭ ‬استعداداتها‭ ‬للحج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والمرتقب‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر،‭ ‬إلا‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬ستحرص‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬بوشامة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الدولي‭ ‬للأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬

وقال‭ ‬بوشامة‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحر‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬سيقللون‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الحجاج‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬تعلّموا‭ ‬الدرس،‭ ‬لذلك‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬نوع‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذوها‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بوشامة‭ ‬أن‭ ‬الخطوات‭ ‬الأخرى‭ ‬لجعل‭ ‬الحر‭ ‬أقل‭ ‬خطورة،‭ ‬مثل‭ ‬إدخال‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬يمكن‭ ‬ارتداؤها‭ ‬للكشف‭ ‬السريع‭ ‬عن‭ ‬الإجهاد‭ ‬الحراري،‭ ‬هي‭ ‬مشاريع‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بحلول‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

وشهدت‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬أدى‭ ‬تدافع‭ ‬أثناء‭ ‬طقوس‭ ‬الرجم‭ ‬في‭ ‬منى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2300‭ ‬شخص‭. ‬وقال‭ ‬كريم‭ ‬الجندي‭ ‬الزميل‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬للأبحاث،‭ ‬إن‭ ‬الاستجابات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬ركزت‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتدابير‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحشود‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬النمط،‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬السلطات‭ ‬مع‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬معززة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬الحر‭ ‬واحتمال‭ ‬فرض‭ ‬ضوابط‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‮»‬‭. ‬

وتخصص‭ ‬تصاريح‭ ‬الحج‭ ‬للدول‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬نظام‭ ‬الحصص‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬بالقرعة‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها،‭ ‬فإن‭ ‬التكاليف‭ ‬الباهظة‭ ‬تحفز‭ ‬كثيرين‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬الحج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح،‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬احتمال‭ ‬الاعتقال‭ ‬والترحيل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قُبض‭ ‬عليهم‭. ‬وقد‭ ‬سهّل‭ ‬إدخال‭ ‬تأشيرة‭ ‬السياحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬دخول‭ ‬جميع‭ ‬الأجانب،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الحجاج‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تصاريح،‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬عمر‭ ‬كريم‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برمنغهام،‭ ‬إن‭ ‬إغلاق‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مكة‭ ‬‮«‬صعب‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقع‭ ‬حجاجا‭ ‬غير‭ ‬نظاميين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬