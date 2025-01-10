Saturday, 11 January 2025 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة سلامة الطيران الأوروبية تحذر من ((مخاطر كبيرة)) في سماء روسيا

1/10/2025 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬تواجهها‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬نقص‮»‬‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬أذربيجانية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭. ‬وجددت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬أمنية‭ ‬حول‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬توصيتها‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬بعدم‭ ‬التحليق‭ ‬غرب‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬تمنع‭ ‬موسكو‭ ‬أساسا‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سالكا‭ ‬لشركات‭ ‬طيران‭ ‬صينية‭ ‬وتركية‭ ‬وخليجية‭ ‬خصوصا‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬المعنية‭ ‬تقع‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬خط‭ ‬الطول‭ ‬60‭ ‬شرقا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الارتفاعات‭ ‬وكل‭ ‬مستويات‭ ‬التحليق‮»‬‭. ‬وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬روسيا،‭ ‬توصي‭ ‬الوكالة‭ ‬بتفادي‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وشددت‭ ‬في‭ ‬النشرة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬يولد‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬طائرات‭ ‬مدنية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متعمدة‭... ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حوادث‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تغلقها‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‮»‬‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يولد‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬التحليق،‭ ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الرحلة‭ ‬8243‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭. ‬وقتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬اثناء‭ ‬قيامها‭ ‬برحلة‭ ‬بين‭ ‬باكو‭ ‬وغروزني‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وأقر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لنظيره‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬بأن‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬كان‭ ‬نشطا‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬الطائرة‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬غروزني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحطم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬المضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬أصاب‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مباشر‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أوروبية‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬حاليا‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬ولا‭ ‬تستخدم‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أغلقته‭ ‬موسكو‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬اجتياحها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

لكنها‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تواصل‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرب‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬خصوصا‭ ‬شركات‭ ‬صينية‭ ‬تستفيد‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬أقصر‭ ‬من‭ ‬منافساتها‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭ ‬وهندية‭ ‬وشركات‭ ‬تتخذ‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬سوى‭ ‬إصدار‭ ‬‮«‬توصيات‮»‬،‭ ‬ويعود‭ ‬الى‭ ‬سلطات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬تعليمات‭ ‬للشركات‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬تحظر‭ ‬أو‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭.‬

MENAFN10012025000055011008ID1109078190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث