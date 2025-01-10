هيئة سلامة الطيران الأوروبية تحذر من ((مخاطر كبيرة)) في سماء روسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬تواجهها‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬نقص‮»‬‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬أذربيجانية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭. ‬وجددت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬أمنية‭ ‬حول‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬توصيتها‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬بعدم‭ ‬التحليق‭ ‬غرب‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬تمنع‭ ‬موسكو‭ ‬أساسا‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سالكا‭ ‬لشركات‭ ‬طيران‭ ‬صينية‭ ‬وتركية‭ ‬وخليجية‭ ‬خصوصا‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬المعنية‭ ‬تقع‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬خط‭ ‬الطول‭ ‬60‭ ‬شرقا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الارتفاعات‭ ‬وكل‭ ‬مستويات‭ ‬التحليق‮»‬‭. ‬وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬روسيا،‭ ‬توصي‭ ‬الوكالة‭ ‬بتفادي‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وشددت‭ ‬في‭ ‬النشرة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬يولد‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬طائرات‭ ‬مدنية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متعمدة‭... ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حوادث‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تغلقها‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‮»‬‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يولد‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬التحليق،‭ ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الرحلة‭ ‬8243‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭. ‬وقتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬اثناء‭ ‬قيامها‭ ‬برحلة‭ ‬بين‭ ‬باكو‭ ‬وغروزني‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وأقر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لنظيره‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬بأن‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬كان‭ ‬نشطا‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬الطائرة‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬غروزني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحطم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬المضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬أصاب‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مباشر‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أوروبية‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬حاليا‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬ولا‭ ‬تستخدم‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أغلقته‭ ‬موسكو‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬اجتياحها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

لكنها‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تواصل‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرب‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬خصوصا‭ ‬شركات‭ ‬صينية‭ ‬تستفيد‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬أقصر‭ ‬من‭ ‬منافساتها‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭ ‬وهندية‭ ‬وشركات‭ ‬تتخذ‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬سوى‭ ‬إصدار‭ ‬‮«‬توصيات‮»‬،‭ ‬ويعود‭ ‬الى‭ ‬سلطات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬تعليمات‭ ‬للشركات‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬تحظر‭ ‬أو‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭.‬