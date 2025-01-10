ووريرز يخرج من عنق الزجاجة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجليس -(أ ف ب): خسر بيستونز أمام غولدن ستايت ووريرز 104-107 ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه). برز في صفوف الفائز بادي هيلد من باهاماس بتسجيله 19 نقطة، بينما أنهى ستيفن كوري اللقاء مع 17 نقطة بعد أداء غير معتاد عن الرميات الثلاثية. نجح في خمس رميات فقط من أصل 21 من المسافات القريبة، منها اثنتان فقط من أصل 14 رمية ثلاثية. وكاد ووريرز أن يفرّط بتقدمه بفارق 18 نقطة قبل 5:40 دقائق من النهاية، حين نجح بيستوتز في تسجيل 22 نقطة مقابل 6 لمنافسه في غضون 5 دقائق بفضل كايد كونينغهام صاحب 32 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة.
وحسم كوري الفوز لفريقه بفضل رميتين حرتين وقاده لتحقيق فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل 18 هزيمة حيث يقبع في المركز التاسع في المنطقة الغربية. وتأجلت مباراة ليكرز أمام ضيفه شارلوت هورنتس بسبب الحرائق المستعرة في مدينة لوس أنجليس منذ الثلاثاء. وقال ليكرز في بيان: «قلوبنا محطمة من أجل لوس أنجليس. أفكارنا مع أولئك المتضررين من هذا الموقف الذي لا يمكن تصوره (...) سيتم إعادة جدولة مباراة الليلة للتركيز على ما هو أكثر أهمية اليوم» من دون تحديد أي موعد جديد.
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