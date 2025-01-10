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ووريرز يخرج من عنق الزجاجة

1/10/2025 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خسر‭ ‬بيستونز‭ ‬أمام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬104‭-‬107‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭). ‬برز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬بادي‭ ‬هيلد‭ ‬من‭ ‬باهاماس‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬عن‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية‭. ‬نجح‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬رميات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬القريبة،‭ ‬منها‭ ‬اثنتان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭. ‬وكاد‭ ‬ووريرز‭ ‬أن‭ ‬يفرّط‭ ‬بتقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬5‭:‬40‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬حين‭ ‬نجح‭ ‬بيستوتز‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬لمنافسه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬بفضل‭ ‬كايد‭ ‬كونينغهام‭ ‬صاحب‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وحسم‭ ‬كوري‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬بفضل‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬وقاده‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬18‭ ‬هزيمة‭ ‬حيث‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭. ‬وتأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬ليكرز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬بسبب‭ ‬الحرائق‭ ‬المستعرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قلوبنا‭ ‬محطمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭. ‬أفكارنا‭ ‬مع‭ ‬أولئك‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوره‭ (...) ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬مباراة‭ ‬الليلة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭.‬

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