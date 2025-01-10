لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أكد لاعبو فريق النصر أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، حيث شددوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل مواصلة الانتصارات.
وقلب النصر تأخره بهدف نظيف أمام الأخدود إلى فوز ثمين ومستحق بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما، لحساب المرحلة الـ14 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب نواف بوشل في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: «في البداية كان التركيز غائبا وهو ما كلفنا هدفا، لكن بعد ذلك استعدنا تركيزنا وتمكننا من تعديل النتيجة والتقدم وحسم النقاط الثلاث».
وعن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب نظرا الى فارق النقاط الكبير مع الصدارة، قال بوشل إن لاعبي النصر سيقاتلون حتى آخر جولة وسيقدمون أفضل ما لديهم من أجل مواصلة الانتصارات، وبعدها سيروا ما تؤول إليه الأمور.
من جانبه، أشاد السنغالي ساديو ماني بالمستوى الذي قدمه لاعبو النصر أمام الأخدود، مؤكدا أن الفريق حقق فوزا مستحقا.
وقال ماني - صاحب هدفين في اللقاء - إنه رغم استقبال هدف مبكر، واصل لاعبو النصر العمل ولم يدخروا جهدا، ولذلك تحقق الفوز.
وعن تأثر الفريق بفترة التوقف التي استمرت شهرا، أكد ماني أن الأهم بعد تلك المرحلة تحقيق الفوز وأن يقدم الفريق مستوى جيدا، وهو ما شهد به الجميع .
وبهذا الفوز، استعاد النصر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالبطولة، عقب خسارته 1 / 2 أمام اتحاد جدة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
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