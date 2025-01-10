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لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة

1/10/2025 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬لاعبو‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أنهم‭ ‬سيبذلون‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬دوري‭ ‬روشن‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬شددوا‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يدخروا‭ ‬جهدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭.‬

وقلب‭ ‬النصر‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثمين‭ ‬ومستحق‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بينهما،‭ ‬لحساب‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬للمحترفين‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬نواف‭ ‬بوشل‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬إعلامية‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬غائبا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كلفنا‭ ‬هدفا،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استعدنا‭ ‬تركيزنا‭ ‬وتمكننا‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬والتقدم‭ ‬وحسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬حظوظ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬الصدارة،‭ ‬قال‭ ‬بوشل‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬النصر‭ ‬سيقاتلون‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬وسيقدمون‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيروا‭ ‬ما‭ ‬تؤول‭ ‬إليه‭ ‬الأمور‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬النصر‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭.‬

وقال‭ ‬ماني‭ - ‬صاحب‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ - ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬استقبال‭ ‬هدف‭ ‬مبكر،‭ ‬واصل‭ ‬لاعبو‭ ‬النصر‭ ‬العمل‭ ‬ولم‭ ‬يدخروا‭ ‬جهدا،‭ ‬ولذلك‭ ‬تحقق‭ ‬الفوز‭.‬

وعن‭ ‬تأثر‭ ‬الفريق‭ ‬بفترة‭ ‬التوقف‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬شهرا،‭ ‬أكد‭ ‬ماني‭ ‬أن‭ ‬الأهم‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وأن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬مستوى‭ ‬جيدا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ .‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬استعاد‭ ‬النصر‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بالبطولة،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭.‬

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