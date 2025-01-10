أتلتيكو لانتزاع الصدارة ولقب بطل الشتاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مدريد -(أ ف ب): يضع أتلتيكو مدريد نصب عينيه هدف انتزاع الصدارة ولقب بطل الشتاء عندما يستضيف أوساسونا غدا الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يلتقي قطب العاصمة الثاني ريال وغريمه برشلونة في نهائي الكأس السوبر في جدة غدا الاحد.
حقق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذين يحتلون المركز الثاني برصيد 41 نقطة، سلسلة من 13 فوزا تواليا في مختلف المسابقات، حيث أن الفوز على الضيف أوساسونا سيضع «روخيبلانكوس» في الصدارة بفارق نقطة عن الجار اللدود ريال مع نهاية مرحلة الذهاب.
وستمنح النقاط الثلاث أتلتيكو هامش الابتعاد بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثالث الذي تصدر ترتيب الـ«ليغا» لفترة طويلة قبل أن يتراجع بسبب تأرجح نتائجه بين شهري نوفمبر وديسمبر.
نجح أتلتيكو خلال حقبة سيميوني في الظفر بلقب بطل الشتاء الفخري للمرة الوحيدة خلال موسم 2021-2022، في طريقه لاحراز الدوري.
ويعيش أتلتيكو مرحلة ذهبية اذ عادل هذا الموسم أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه والتي حققها في بداية حقبة المدرب الأرجنتيني عام 2012.
مروحة واسعة من المهاجمين
لعب الأرجنتيني رودريغو دي بول دورا بارزا في تطور أتلتيكو هذا الموسم، فلاعب خط الوسط البالغ 30 عاما يمر بفترة رائعة حيث سجل 3 أهداف في المباريات الأربع الأخيرة، بينها هدف التعادل في الفوز الدراماتيكي على برشلونة 2-1 قبل العطلة الشتوية.
ويملك سيميوني مروحة واسعة من الخيارات الهجومية مع الفرنسي أنطوان غريزمان والوافد الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس، وهو الثنائي المفضّل لديه، إضافة إلى البديل المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث (29 عاما) الذي يعتبر ورقة رابحة في كل مرة يدفع به المدرب الأرجنتيني إلى أرض الملعب.
ويدرك أتلتيكو صعوبة مهمته أمام أوساسونا، صاحب المركز العاشر، الذي قد يعمد إلى تغيير أسلوب لعبه بهدف «خنق» أفكار سيميوني، عبر التحوّل إلى دفاع خماسي.
ويعوّل أوساسونا على مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير ثالث أفضل الهدافين بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (10 أهداف لكل منهما)، لفك شيفرة الدفاع المدريدي.
معركة مثيرة
ويستقبل ريال سوسييداد نظيره فياريال الاثنين في معركة مثيرة بين فريقين من الطراز الرفيع.
يعتبر فياريال الخامس برصيد 30 نقطة أحد أكثر الفرق امتاعا في الدوري لكنه عانى من مشاكل دفاعية اذ استقبل 30 هدفا، أكثر من أي فريق آخر في المراكز الـ 15 الأولى.
من ناحيته، سيحاول سوسييداد السابع مع 25 نقطة، الحصول على ثلاث نقاط وتقليص الفارق مع أندية المقدمة عقب بداية بطيئة للموسم.
ويلعب إسبانيول الثامن عشر مع 15 نقطة أمام ضيفه ليغانيس الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط في المركز الخامس عشر في مواجهة قد تكون حاسمة في مساعي الجانبين لتجنب الهبوط.
ويُعدّ جافي بوادو سلاح اسبانيول الفتّاك في الهجوم، وهو هداف الفريق بستة أهداف في الدوري. بعد خمس مباريات من دون فوز في جميع المسابقات (تعادلان وثلاث هزائم)، يسعى إسبانيول جاهدا لحصد النقاط الثلاث على أرضه السبت.
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