أتلتيكو لانتزاع الصدارة ولقب بطل الشتاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يضع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬هدف‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولقب‭ ‬بطل‭ ‬الشتاء‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أوساسونا‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬قطب‭ ‬العاصمة‭ ‬الثاني‭ ‬ريال‭ ‬وغريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭.‬

حقق‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬الذين‭ ‬يحتلون‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الضيف‭ ‬أوساسونا‭ ‬سيضع‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬ريال‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬الذهاب‭.‬

وستمنح‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أتلتيكو‭ ‬هامش‭ ‬الابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الـ‮«‬ليغا‮»‬‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬بسبب‭ ‬تأرجح‭ ‬نتائجه‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭.‬

نجح‭ ‬أتلتيكو‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬الشتاء‭ ‬الفخري‭ ‬للمرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لاحراز‭ ‬الدوري‭.‬

ويعيش‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مرحلة‭ ‬ذهبية‭ ‬اذ‭ ‬عادل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أفضل‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والتي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حقبة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

مروحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهاجمين

لعب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رودريغو‭ ‬دي‭ ‬بول‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬أتلتيكو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فلاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬البالغ‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الدراماتيكي‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭.‬

ويملك‭ ‬سيميوني‭ ‬مروحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬الهجومية‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس،‭ ‬وهو‭ ‬الثنائي‭ ‬المفضّل‭ ‬لديه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يدفع‭ ‬به‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

ويدرك‭ ‬أتلتيكو‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يعمد‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬خنق‮»‬‭ ‬أفكار‭ ‬سيميوني،‭ ‬عبر‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬دفاع‭ ‬خماسي‭.‬

ويعوّل‭ ‬أوساسونا‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬الكرواتي‭ ‬أنتي‭ ‬بوديمير‭ ‬ثالث‭ ‬أفضل‭ ‬الهدافين‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬10‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬لفك‭ ‬شيفرة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدريدي‭.‬

معركة‭ ‬مثيرة

ويستقبل‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬نظيره‭ ‬فياريال‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭. ‬

يعتبر‭ ‬فياريال‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬امتاعا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لكنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬دفاعية‭ ‬اذ‭ ‬استقبل‭ ‬30‭ ‬هدفا،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬الأولى‭. ‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬سيحاول‭ ‬سوسييداد‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬المقدمة‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬بطيئة‭ ‬للموسم‭.‬

ويلعب‭ ‬إسبانيول‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليغانيس‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬الجانبين‭ ‬لتجنب‭ ‬الهبوط‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬جافي‭ ‬بوادو‭ ‬سلاح‭ ‬اسبانيول‭ ‬الفتّاك‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬وهو‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ (‬تعادلان‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭)‬،‭ ‬يسعى‭ ‬إسبانيول‭ ‬جاهدا‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬السبت‭.‬