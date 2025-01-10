ديوكوفيتيش: مع موراي تكشف الأوراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن -(أ ف ب): رحّب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميا سابقا، بالتعاون أخيرا مع المعتزل حديثا مدربه الاسكتلندي أندي موراي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الاحد، معتبرا في الوقت ذاته أنه من «الغريب» أن يكشف الآن عن جميع أسراره لغريمه السابق.
ل المصنّف سابعا عالميا حاليا خلال مؤتمر صحافي في ملبورن «يجب أن أقرّ أنه في البداية كان من الغريب أن أشارك» الكثير من الأشياء، «ليس فقط عن كرة المضرب ولكن أيضا عن مشاعري وعن الحياة بشكل عام» مع موراي الذي اعتلى بدوره صدارة ترتيب اللاعبين سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
وانضم موراي الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا خمس مرات إلى صفوف ديوكوفيتش في نهاية /نوفمبر الماضي بعد فترة قصيرة من اعلان اعتزاله في السن نفسه للصربي (37 عاما)
وتابع دجوكو «لم أفعل ذلك معه من قبل لأنه كان دائما واحدا من أكبر المنافسين لي، كنا نخفي الأشياء عن بعضنا البعض. الآن، نكشف جميع أوراقنا على الطاولة، هذا ما يريده وأنا أؤيد هذه الطريقة في التواصل بنسبة 100 في المئة والتي تتمثل في تقاسم كل شيء».
وأردف الصربي الساعي للفوز بلقبه الـ 11 في ملبورن والـ 25 في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته «إنها أفضل طريقة بالنسبة له لفهمي ومساعدتي». وأكّد ديوكوفيتش إن موراي ألهمه وأنه يستمتع بالتعاون معه «أعتقد أن وجهة نظره الفريدة في أسلوب لعبي هي حقيقة أنه لعب ضدي لمدة 25 عاما».
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