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ديوكوفيتيش: مع موراي تكشف الأوراق

1/10/2025 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رحّب‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬أخيرا‭ ‬مع‭ ‬المعتزل‭ ‬حديثا‭ ‬مدربه‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أندي‭ ‬موراي‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الاحد،‭ ‬معتبرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الغريب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أسراره‭ ‬لغريمه‭ ‬السابق‭.‬

ل‭ ‬المصنّف‭ ‬سابعا‭ ‬عالميا‭ ‬حاليا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقرّ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬أشارك‮»‬‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬مشاعري‭ ‬وعن‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬موراي‭ ‬الذي‭ ‬اعتلى‭ ‬بدوره‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬سابقا‭ ‬والفائز‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وانضم‭ ‬موراي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ /‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬اعتزاله‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬نفسه‭ ‬للصربي‭ (‬37‭ ‬عاما‭)‬

وتابع‭ ‬دجوكو‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنافسين‭ ‬لي،‭ ‬كنا‭ ‬نخفي‭ ‬الأشياء‭ ‬عن‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬الآن،‭ ‬نكشف‭ ‬جميع‭ ‬أوراقنا‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬وأنا‭ ‬أؤيد‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تقاسم‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬الصربي‭ ‬الساعي‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬والـ‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬لفهمي‭ ‬ومساعدتي‮»‬‭. ‬وأكّد‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إن‭ ‬موراي‭ ‬ألهمه‭ ‬وأنه‭ ‬يستمتع‭ ‬بالتعاون‭ ‬معه‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبي‭ ‬هي‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬لعب‭ ‬ضدي‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

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