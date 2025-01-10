ماسشيرانو: من المستحيل التفكير في نيمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميامي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خافيير‭ ‬ماسشيرانو‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬التفكير‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬لمزاملة‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬اتجاه‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬مجموعة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭.‬

وعادت‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬نيمار‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ميامي‭ ‬لإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬القديم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أس‭ ‬أن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ميسي‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس،‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتحدث‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬حاليا،‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سي‭ ‬أن‭ ‬أن‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬اللعب‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬ميسي‭ ‬وسواريس‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬هما‭ ‬صديقاي،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نتحدث‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬إحياء‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬الهلال،‭ ‬وسعيد‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬يدري‭. ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مليئة‭ ‬بالمفاجآت‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬كلفة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الثلاثي‭ ‬وقواعد‭ ‬رواتب‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬ميامي‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكّنه‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬نيمار‭ ‬بعقد‭ ‬‮«‬اللاعب‭ ‬المعين‮»‬‭ (‬نظام‭ ‬يسمح‭ ‬للأندية‭ ‬بتجاوز‭ ‬سقف‭ ‬الرواتب‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدوري‭ ‬لعدد‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭)‬،‭ ‬المماثل‭ ‬لعقد‭ ‬ميسي‭.‬

وقال‭ ‬ماسشيرانو‭ ‬إن‭ ‬واقع‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حاليا‭ ‬إمكانية‭ ‬لضم‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬إصابات‭ ‬أبعدته‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭.‬

وأضاف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬مواطنه‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬ولعب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬الثلاثي‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬نيمار‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭. ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يريده‭. ‬ولكن،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬تعرفون‭ ‬قواعد‭ ‬رواتب‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭. ‬لذا،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬التفكير‭ ‬فيه‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سواريس‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬نيمار‭ ‬كلاعب،‭ ‬وما‭ ‬قدمناه‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬معا‭. ‬اليوم‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬مختلفة،‭ ‬أكبر‭ ‬سنا‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ولكنك‭ ‬دائما‭ ‬تشعر‭ ‬بالحماس‭ ‬لوجود‭ ‬لاعب‭ ‬مثله‭ ‬وللجودة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجلبها‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬