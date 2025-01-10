اليوم تنطلق أولى جولات بطولة البحرين الوطنية للأوتوكروس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق اليوم السبت أولى جولات بطولة البحرين الوطنية للأوتوكروس التي تنظمها لجنة الأوتوكروس والدريفت التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وذلك بمواقف حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وتبدأ منافسات الجولة الأولى من بطولة البحرين الوطنية للأوتوكورس عند الساعة الواحدة ظهراً باجراءات التسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة، بعدها اجتماع المتسابقين والتعرف على المضمار مشياً على الأقدام على أن تنطلق المنافسات بحصص التأهيل عند الساعة 3:10 مساء تليها السباقات التنافسية حتى الفترة المسائية.
ويتوقع أن تشهد الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد مشاركة واسعة من المتسابقين بناء على الرغبة الكبيرة من محبي وعشاق هذا النوع من رياضة السيارات والتي تشهد انتشار واسع بين الشباب إلى جانب النجاح الذي حققه الموسم الماضي والمشاركة الكبيرة، لذا حرص اتحاد السيارات على تنظيم موسم خاص بها وجذب أكبر عدد من محبيها وممارسيها، وقد أنهت لجنة الأوتوكروس والدريفت كافة استعداداتها لانطلاق الموسم الجديد، وقد دعت لجنة الأوتوكروس والدريفت المتسابقين للالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في عالم رياضة السيارات والالتزام بالتواقيت التي وضعتها لبرنامج الجولة الأولى، وتؤكد اللجنة أنها تبذل قصارى جهدها لاستحضار وتحقيق كافة عوامل النجاح للموسم الجديد الذي يضم 5 جولات، متمنية لجميع المتسابقين التوفيق.
وتنطلق أولى الجولات اليوم السبت، الجولة الثانية في 8 فبراير القادم، الجولة الثالثة 15 فبراير القادم، الجولة الرابعة 8 مارس القادم والجولة الخامسة والختامية في 14 مارس القادم. كما دعت لجنة الأوتوكروس والدريفت الجمهور وعشاق ومحبي رياضة السيارات للاستمتاع بأولى الجولات والمنافسات من هذه البطولة الوطنية بوجود أماكن مخصصة للجماهير.
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