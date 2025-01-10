MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توّج‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬البديع،‭ ‬بطلًا‭ ‬لبطولة‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرملي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭.‬

وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بنتيجة‭ ‬5-4،‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬بالتعادل‭ ‬4‭-‬4‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬الوزارة‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتطوير‭ ‬برامجها‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬بهدف‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬واستثمار‭ ‬طاقاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭.‬

وأشاد‭ ‬الوكيل‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬المشاركون‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬لمراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة،‭ ‬ومعربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للبطولة‭.‬

هذا،‭ ‬وتخلل‭ ‬التتويج‭ ‬تكريم‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬للفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬حسين‭ ‬الدوسري‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الرسول،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬كاظم‭ ‬حميد،‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬الديه،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬أقيمت‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق،‭ ‬وهم‭: ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبو‭ ‬قوة،‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬صدد،‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬الديه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬كرزكان،‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوصيبع،‭ ‬ونادي‭ ‬البديع،‭ ‬ونادي‭ ‬المعامير،‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬جبلة‭ ‬حبشي‭.‬