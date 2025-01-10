((البديع)) بطلًا لبطولة المراكز الشبابية لكرة القدم الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
توّج مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، فريق نادي البديع، بطلًا لبطولة المراكز الشبابية لكرة القدم الشاطئية، والتي أقيمت على الملعب الرملي بالاتحاد البحريني لكرة القدم، بتنظيم من وزارة شؤون الشباب، وبالتعاون مع مركز تمكين شباب أبوقوة.
وتمكن فريق نادي البديع من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز تمكين شباب أبوقوة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4-4.
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة شؤون الشباب أن البطولة تأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية لتعزيز الرياضة كجزء أساسي من حياة الشباب، وتطوير برامجها في مراكز تمكين الشباب بهدف اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن البطولة ساهمت في نشر ثقافة الرياضة بين الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي.
وأشاد الوكيل بمستوى الأداء العالي الذي أظهره المشاركون الذين ساهموا في إثراء البرامج المقدمة لمراكز تمكين الشباب، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلها مركز تمكين شباب أبوقوة من أجل إخراج البطولة بصورة متميزة، ومعربًا عن تقديره لكل الجهات الداعمة للبطولة.
هذا، وتخلل التتويج تكريم وكيل وزارة شؤون الشباب للفائزين بالجوائز الفردية للبطولة، حيث حصل حسين الدوسري لاعب نادي البديع على جائزة أفضل لاعب، بينما فاز أحمد عبد الرسول، حارس مرمى مركز تمكين شباب أبوقوة، بجائزة أفضل حارس. كما حصل كاظم حميد، لاعب مركز تمكين شباب الديه، على جائزة هداف البطولة. يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة ثمانية فرق، وهم: مركز تمكين شباب أبو قوة، ومركز تمكين شباب صدد، ومركز تمكين شباب الديه، إلى جانب مركز تمكين شباب كرزكان، ومركز تمكين شباب أبوصيبع، ونادي البديع، ونادي المعامير، ومركز تمكين شباب جبلة حبشي.
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