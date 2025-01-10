مشاركة واسعة في مؤتمر ((ريفايف)) للصحة واللياقة البدنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬ريفايف‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭. ‬وأقيم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬وشخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة،‭ ‬حيث‭ ‬كرم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬مؤثرين‭ ‬وملهمين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مشاركاً،‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصر‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والسويد‭.‬

بدوره‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬لفعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬وصولاً‭ ‬للفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬تحيات‭ ‬سموه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الرياضة‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬بأن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياته‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية،‭ ‬وأن‭ ‬مؤتمر‭ "‬ريفايف‭" ‬يمثل‭ ‬خير‭ ‬مثلاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬والمميزة،‭ ‬فالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يوجه‭ ‬سموه‭ ‬دائماً‭ ‬لتحقيقه‭ ‬والحث‭ ‬عليه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستتواصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الرياضة‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬صحي‭.‬