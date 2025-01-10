Saturday, 11 January 2025 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركة واسعة في مؤتمر ((ريفايف)) للصحة واللياقة البدنية

1/10/2025 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬ريفايف‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭. ‬وأقيم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬وشخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة،‭ ‬حيث‭ ‬كرم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬مؤثرين‭ ‬وملهمين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مشاركاً،‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصر‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والسويد‭.‬

بدوره‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬لفعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬وصولاً‭ ‬للفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬تحيات‭ ‬سموه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الرياضة‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬بأن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياته‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية،‭ ‬وأن‭ ‬مؤتمر‭ "‬ريفايف‭" ‬يمثل‭ ‬خير‭ ‬مثلاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬والمميزة،‭ ‬فالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يوجه‭ ‬سموه‭ ‬دائماً‭ ‬لتحقيقه‭ ‬والحث‭ ‬عليه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستتواصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الرياضة‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬صحي‭.‬

MENAFN10012025000055011008ID1109078179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث