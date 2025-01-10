مشاركة واسعة في مؤتمر ((ريفايف)) للصحة واللياقة البدنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت أمس الجمعة فعاليات مؤتمر ريفايف للصحة واللياقة البدنية في نسخته الثالثة عشر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025. وأقيم الحفل الختامي للمؤتمر بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسئولين في الهيئة وشخصيات رياضية بارزة، حيث كرم الفائزين بجوائز المؤتمر من مؤثرين وملهمين، في حين شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 230 مشاركاً، من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وبريطانيا والسويد.
بدوره رفع الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة كل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على رعاية سموه لفعاليات المؤتمر الذي يمثل انطلاقة فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025، والذي سيشهد في الفترة المقبلة عدد من الفعاليات الأخرى وصولاً للفعالية الرئيسية التي ستقام في فبراير المقبل، كما نقل للمشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة تحيات سموه، في حين أكد على أن دعم مثل هذه المبادرات تأتي ضمن أولويات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي تشجع على جعل الرياضة أسلوب حياة. في حين قال بأن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يضع في مقدمة أولوياته دعم المبادرات الشبابية والرياضية، وأن مؤتمر "ريفايف" يمثل خير مثلاً على هذه البرامج الرائدة والمميزة، فالطاقات الشبابية في البحرين والمنطقة تستحق كل الدعم والمساندة، وهذا ما يوجه سموه دائماً لتحقيقه والحث عليه، مؤكداً على أن الشراكة مع القائمين على المؤتمر ستتواصل في السنوات القادمة لما يحمله هذا المؤتمر من مبادئ وقيم تساهم في تأصيل الرياضة كأسلوب حياة لبناء مجتمع صحي.
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