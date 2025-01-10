((أخبار الخليج الرياضي)) يجري استطلاعا حول غياب الأندية عن تنشيطية اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استطلاع أجراه: أحمد توفيق
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مسؤولو الأندية: غياب الفرق عن التنشيطية كان خيارًا استراتيجيًا
تباين دوافع الأندية بين الإصابات والتركيز على دوري الشباب
أجرى «ملحق أخبار الخليج الرياضي» استطلاعًا موسعًا لتسليط الضوء على أسباب غياب عدد من الأندية عن البطولة التنشيطية لكرة اليد، التي أُقيمت عقب فترة التوقف الطويل للدوري، بسبب استعداد منتخبنا الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في كرواتيا، الدنمارك، والنرويج خلال الفترة من 15 يناير إلى 2 فبراير المقبل.
تباينت دوافع الأندية بين الإصابات، الالتزامات مع المنتخب، والتركيز على دوري الشباب، لكن جميعها اتفقت على أهمية استغلال فترة التوقف لتصحيح المسار والاستعداد بقوة للعودة إلى المنافسات.
فهد الملا: الإصابات والالتزامات مع المنتخب
أوضح فهد الملا رئيس جهاز نادي النجمة، أن غياب فريقه يعود إلى وجود 6 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، إلى جانب إصابة 4 لاعبين آخرين من التشكيلة الأساسية. وقال الملا: عدم توافر اللاعبين الأساسيين يجعل مشاركتنا في البطولة التنشيطية أمرًا صعبًا للغاية.
علاء المعلم: الأولوية لدوري الشباب
من جهته، أكد علاء المعلم رئيس جهاز نادي سماهيج، أن الفريق قرر التركيز على دوري الشباب، حيث إن غالبية لاعبي الفريق الأول ينتمون لهذه الفئة. وأضاف: بعض لاعبينا لديهم التزامات دراسية، لذلك اخترنا التركيز على دوري الشباب لضمان استمرارية الأداء الجيد.
حسام مدن: استثمار التوقف لرفع الجاهزية
من جانبه، أوضح حسام مدن، مدرب الفريق الأول بنادي باربار، أن تركيز النادي ينصب حاليًا على دوري الشباب الذي يشارك فيه 8 لاعبين من الفريق الأول، مما يجعل المشاركة في البطولة التنشيطية أمرًا صعبًا.
وأضاف مدن: نستغل فترة التوقف لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا، بهدف تحقيق أقصى استفادة قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.
القيدوم: فترة للتعافي
من ناحيته، أوضح حسين القيدوم مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي البحرين، أن الإصابات المتعددة وقلة عدد اللاعبين المتاحين دفعتهم لعدم المشاركة. وقال: نستغل فترة التوقف لتعافي اللاعبين المصابين والعودة بشكل أقوى عند استئناف الدوري.
فؤاد أحمد: الحذر من الإرهاق
بدوره، أرجع فؤاد أحمد إداري الفريق الأول بنادي توبلي، غيابهم إلى اعتماد 5 لاعبين أساسيين في دوري الشباب، مما قد يؤدي إلى إرهاقهم أو تعرضهم للإصابات. وقال: نركز على دوري الشباب، خاصة أننا حاملون للقب الموسم الماضي، ونسعى للحفاظ عليه.
MENAFN10012025000055011008ID1109078178