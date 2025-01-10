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((أخبار الخليج الرياضي)) يجري استطلاعا حول غياب الأندية عن تنشيطية اليد

1/10/2025 7:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استطلاع أجراه: أحمد توفيق السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مسؤولو الأندية: غياب الفرق عن التنشيطية كان خيارًا استراتيجيًا

تباين دوافع الأندية بين الإصابات والتركيز على دوري الشباب

أجرى‭ ‬‮«‬ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬استطلاعًا‭ ‬موسعًا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬للدوري،‭ ‬بسبب‭ ‬استعداد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬والنرويج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

تباينت‭ ‬دوافع‭ ‬الأندية‭ ‬بين‭ ‬الإصابات،‭ ‬الالتزامات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬لكن‭ ‬جميعها‭ ‬اتفقت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استغلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والاستعداد‭ ‬بقوة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭.‬

فهد‭ ‬الملا‭: ‬الإصابات‭ ‬والالتزامات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب

أوضح‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬فريقه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إصابة‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭. ‬وقال‭ ‬الملا‭: ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬يجعل‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬أمرًا‭ ‬صعبًا‭ ‬للغاية‭.‬

علاء‭ ‬المعلم‭: ‬الأولوية‭ ‬لدوري‭ ‬الشباب

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬علاء‭ ‬المعلم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قرر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬غالبية‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬ينتمون‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭. ‬وأضاف‭: ‬بعض‭ ‬لاعبينا‭ ‬لديهم‭ ‬التزامات‭ ‬دراسية،‭ ‬لذلك‭ ‬اخترنا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الشباب‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭.‬


حسام‭ ‬مدن‭: ‬استثمار‭ ‬التوقف‭ ‬لرفع‭ ‬الجاهزية

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬حسام‭ ‬مدن،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬باربار،‭ ‬أن‭ ‬تركيز‭ ‬النادي‭ ‬ينصب‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬أمرًا‭ ‬صعبًا‭.‬

وأضاف‭ ‬مدن‭: ‬نستغل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بدنيًا‭ ‬وفنيًا،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية‭.‬

القيدوم‭: ‬فترة‭ ‬للتعافي

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أوضح‭ ‬حسين‭ ‬القيدوم‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الإصابات‭ ‬المتعددة‭ ‬وقلة‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتاحين‭ ‬دفعتهم‭ ‬لعدم‭ ‬المشاركة‭. ‬وقال‭: ‬نستغل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬لتعافي‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬والعودة‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬عند‭ ‬استئناف‭ ‬الدوري‭.‬

فؤاد‭ ‬أحمد‭: ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الإرهاق

بدوره،‭ ‬أرجع‭ ‬فؤاد‭ ‬أحمد‭ ‬إداري‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬توبلي،‭ ‬غيابهم‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرهاقهم‭ ‬أو‭ ‬تعرضهم‭ ‬للإصابات‭. ‬وقال‭: ‬نركز‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬خاصة‭ ‬أننا‭ ‬حاملون‭ ‬للقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ونسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليه‭.‬

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