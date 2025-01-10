وليمة مجانية وراء الحادث المميت في الجامع الأموي

(MENAFN
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كشفت مصادر عدة، أن وليمة طعام كبيرة أقامها صانع محتوى سوري، كانت وراء كارثة التدافع التي أدت لمقتل 4 أشخاص داخل المسجد الأموي في دمشق.
وكان الدفاع المدني السوري، قد أعلن الجمعة، عن مقتل 3 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق.
وقال الدفاع المدني أن الحادث أدى إلى وفاة 4 نساء وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، بكسور ورضوض شديدة، إلى جانب إغماءات.
وأوضح أن الحادث جرى بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.
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وأشارت مصادر عدة أن "الشيف أبو عمر"، نظم وليمة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، تخللها غياب التنسيق والتنظيم، مما أدى أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.
والطاهي السوري مهند البغدادي، الملقب بـ"أبو عمر"، هو شيف معروف على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من مليون متابع على منصة "تيكتوك".
وأظهرت فيديوهات قبل أيام، إعلان "الشيف أبو عمر" عن تجهيزاته لإقامة الوليمة، وتوجيهه لدعوة إلى السوريين لحضورها وتناول الطعام.
ووجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لأبو عمر، قائلين إنه ركز على الشهرة والانتشار، بهذه الخطوة، ولم يحسب حساب التنظيم الدقيق للفعالية.
وأكد محافظ دمشق ماهر مروان، يوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.
وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً."
وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.
سكاي نيوز
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