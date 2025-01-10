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وليمة مجانية وراء الحادث المميت في الجامع الأموي

1/10/2025 7:04:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر عدة، أن وليمة طعام كبيرة أقامها صانع محتوى سوري، كانت وراء كارثة التدافع التي أدت لمقتل 4 أشخاص داخل المسجد الأموي في دمشق.
وكان الدفاع المدني السوري، قد أعلن الجمعة، عن مقتل 3 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق.
وقال الدفاع المدني أن الحادث أدى إلى وفاة 4 نساء وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، بكسور ورضوض شديدة، إلى جانب إغماءات.
وأوضح أن الحادث جرى بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.
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وأشارت مصادر عدة أن "الشيف أبو عمر"، نظم وليمة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، تخللها غياب التنسيق والتنظيم، مما أدى أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.
والطاهي السوري مهند البغدادي، الملقب بـ"أبو عمر"، هو شيف معروف على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من مليون متابع على منصة "تيكتوك".
وأظهرت فيديوهات قبل أيام، إعلان "الشيف أبو عمر" عن تجهيزاته لإقامة الوليمة، وتوجيهه لدعوة إلى السوريين لحضورها وتناول الطعام.
ووجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لأبو عمر، قائلين إنه ركز على الشهرة والانتشار، بهذه الخطوة، ولم يحسب حساب التنظيم الدقيق للفعالية.
وأكد محافظ دمشق ماهر مروان، يوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.
وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً."
وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.
سكاي نيوز









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