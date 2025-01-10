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200 رجل إطفاء يهرعون لإخماد حريق هائل في نيويورك

1/10/2025 7:04:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مدينة برونكس في ولاية نيويورك حريقا هائلا امتد إلى ثلاثة مبان سكنية، بفعل رياح قوية بلغت سرعتها ما بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
والتهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة، ويأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من حريق مشابه شهدته ولاية كاليفورنيا.
وصرحت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن نحو 200 رجل إطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى الذي تضرر بسبب الحريق.
وأوضحت الإدارة أن المباني المتضررة تضم بين 150 إلى 160 شقة سكنية، وأسفر الحريق عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين.
ولا تزال 3 حرائق خارجة عن السيطرة ومن بينها حريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو في غرب لوس أنجلوس، فيما أسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى، بما في ذلك أحياء سكنية بأكملها، كما احترق ما لا يقل عن 35 ألف فدان من الأراضي، وهي مساحة تبلغ حوالي ضعف ونصف مساحة مانهاتن.
وقدرت شركة "أكيو ويذر" الخاصة للتنبؤات الجوية الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما ينبئ بصعوبة عملية التعافي وارتفاع تكاليف التأمين على أصحاب المنازل.
روسيا اليوم








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