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((أفقر رئيس في العالم)) يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه

1/10/2025 7:03:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأوروغواي‭ ‬السابق‭ ‬خوسيه‭ ‬موخيكا‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بأفقر‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬نتيجة‭ ‬أنماط‭ ‬حياته‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬رؤساء‭ ‬العالم‭ ‬رفضه‭ ‬تلقي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭.‬

وقال‭ ‬موخيكا‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬بوسكيدا‮»‬‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أموت‭.. ‬سرطان‭ ‬المريء‭ ‬يؤثر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬كبدي،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوقفه‭.. ‬لماذا؟‭ ‬أنا‭ ‬عجوز‭ ‬وأعاني‭ ‬من‭ ‬مرضين‭ ‬مزمنين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جسده‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬الجراحة‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭. ‬وفي‭ ‬المقابلة‭ ‬الصحفية‭ ‬ودع‭ ‬مواطنيه‭.‬

ويخطط‭ ‬موخيكا‭ ‬لقضاء‭ ‬أيامه‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المزرعة‭ ‬التي‭ ‬عاش‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الرئاسية‭ ‬2010‭-‬2015،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬تاركا‭ ‬وراءه‭ ‬صورة‭ ‬الشخص‭ ‬المتواضع‭ ‬والمجتهد‭.‬

وأصبح‭ ‬تصريح‭ ‬موخيكا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬89‭ ‬عاما‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬وتنشر‭ ‬صحف‭ ‬ومجلات‭ ‬البلدان‭ ‬الرائدة‭ ‬أقواله‭ ‬على‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصحف‭.‬

والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لأوروغواي‭ ‬معروف‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬يحظى‭ ‬بالاحترام‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السياسيين‭ ‬اليساريين،‭ ‬الذين‭ ‬ينتمي‭ ‬إليهم،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الآراء‭ ‬اليمينية‭.‬

ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬أوروغواي‭ ‬السابق‭ ‬خوسيه‭ ‬موخيكا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬راتب‭ ‬تقاعدي‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬خدمته‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

ويطلق‭ ‬على‭ ‬موخيكا‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفقر‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الريفي،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة،‭ ‬ويتبرع‭ ‬براتبه‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬ويكتفي‭ ‬بعشره‭ ‬فقط،‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬البلاد‭ ‬لم‭ ‬يمتلك‭ ‬سوى‭ ‬سيارة‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬قديمة‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬الخنفساء‮»‬‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬عام‭ ‬1987‭.‬

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