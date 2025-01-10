بايدن يفعلها مرة أخرى ويغفو أثناء جنازة جيمي كارتر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غفا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الصف الأمامي خلال مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي.
وأظهرت لقطات من بث مباشر نشرته قناة «فوكس نيوز» على «يوتيوب» بايدن وهو يغفو ويستيقظ بشكل دوري ولا يدرك ما يجري حوله.
وأقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق الذي توفي عن عمر ناهز 100 عام، وحضرها جميع رؤساء الولايات المتحدة الأربعة الآخرين الأحياء بيل كلينتون ودونالد ترامب وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.
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