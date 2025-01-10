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بايدن يفعلها مرة أخرى ويغفو أثناء جنازة جيمي كارتر

1/10/2025 7:03:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غفا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأمامي‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬جنازة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬نشرته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬بايدن‭ ‬وهو‭ ‬يغفو‭ ‬ويستيقظ‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ولا‭ ‬يدرك‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬حوله‭.‬

وأقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مراسم‭ ‬وداع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬100‭ ‬عام،‭ ‬وحضرها‭ ‬جميع‭ ‬رؤساء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعة‭ ‬الآخرين‭ ‬الأحياء‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وجورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬وباراك‭ ‬أوباما‭.‬

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