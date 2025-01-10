وزير الداخلية الفرنسي يثير جدلا واسعا بعد اعتباره الحجاب ((رمزا للدونية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويلاحق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬برونو‭ ‬ريتايو‭ ‬الحجاب‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الإسلاموية‭ ‬المتشددة‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الحجاب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬رمز‭ ‬للدونية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬نشطاء‭ ‬يتساءلون‭ ‬عن‭ ‬قصده‭ ‬بتصريحه‭ ‬المقيد‭ ‬لحرية‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الفرنسي‭ ‬وحقوقهن‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ملابسهن‭.‬

وارتأى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يتجاوز‭ ‬الأسوار‭ ‬المدرسية‭ ‬ليشمل‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬عام،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يرفضن‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬عليهن‭ ‬المجتمع‭ ‬كيف‭ ‬يظهرن‭ ‬للعالم‭ ‬ويقيد‭ ‬حريتهن،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحجاب‭ ‬ينقص‭ ‬من‭ ‬شأنهن‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬2004‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬وأي‭ ‬شعارات‭ ‬دينية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬يطبق‭ ‬داخل‭ ‬أسوار‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرحلات‭ ‬المدرسية‭ ‬تعد‭ ‬امتدادا‭ ‬لنشاط‭ ‬المدارس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يشارك‭ ‬متطوعون‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مرافقين‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وحديث‭ ‬ريتايو‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬أمهات‭ ‬متطوعات‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الرحلات‭.‬

وقال‭ ‬ريتايو‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬النساء‭ ‬المرافقات‭ ‬محجبات‭.. ‬الحجاب‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للإسلاموية‭ ‬وعلامة‭ ‬على‭ ‬خضوع‭ ‬النساء‭ ‬للرجال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الدولة‭ ‬التحرك‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬انتشار‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«الإسلاموية‭ ‬المتشددة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والرحلات‭ ‬المدرسية‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬ريتايو‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إحياء‭ ‬فرنسا‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شارلي‭ ‬إيبدو‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للأمة،‭ ‬وأنصاره‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬المجتمع‭ ‬المسلم‭ ‬عن‭ ‬التيار‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والإطاحة‭ ‬بمؤسساتنا‭ ‬وتقويض‭ ‬التماسك‭ ‬الوطني‭ ‬لفرض‭ ‬الشريعة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬