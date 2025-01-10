هزة أرضية تضرب العراق

هزة أرضية تضرب العراق
التاريخ
1/10/2025 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في محافظة السليمانية شمالي البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان :" أن الهزة الأرضية ضربت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم على عمق 12 كم، وشعر بها المواطنون في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي".
بترا
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