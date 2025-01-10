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بعد طول انتظار .. الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت

1/10/2025 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حكمت محكمة في نيويورك، اليوم الجمعة، على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط، في قضية شراء الصمت مقابل المال، مما يعني أن ترامب لن يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أخرى.
وحضر ترامب جلسة النطق افتراضيا (أي عبر تقنية الفيديو)، حيث قال القاضي جوان ميرشان مخاطبا الرئيس المنتخب،"إن فرض العقوبة هو أحد أصعب القرارات وأكثرها أهمية التي يطلب من أي قاضي محكمة جنائية اتخاذه".
وهذا يعني أن ترامب سيظل مذنبا لكنه لا يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أو مراقبة لإدانته العام الماضي في قضية شراء الصمت، حيث أدين بـ 34 تهمة بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، فإن عقوبة الإفراج غير المشروط، هي عقوبة تفرض "دون سجن أو غرامة أو إشراف تحت المراقبة" ومثل هذا الحكم يعتبر مناسبا عندما يرى القاضي أنه لن يتم تحقيق أي غرض مناسب بفرض أي شرط على الإفراج عن المدعى عليه".
وبحكم اليوم، تم إنهاء قضية شراء الصمت أو الأموال الصامتة دون أن يضطر القاضي ميرشان إلى سجن ترامب أو تقديم أي نوع آخر من العقوبة التي يمكن أن تتداخل مع عودته إلى البيت الأبيض لكن القاضي ميرشان أكد أنه لا "يمحو حكم هيئة المحلفين".
بترا









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