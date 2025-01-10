غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف دار الرئاسة في صنعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المجلس السياسي للحوثيين، اليوم الجمعة، إن الغارات الأميركية الإسرائيلية استهدفت دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.
واعتبر المجلس أن "استهداف دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ومحيط ميدان السبعين تصعيد خطير".
وتابع أن "الغارات الأميركية الإسرائيلية لا ترهبنا بل تجلبوا الحرب والجحيم للمنطقة".
وأضاف "نقول لنتنياهو لن تنفعكم أمريكا بشيء فهي تجر الهزيمة بين الحين والآخر هاربة من ضرباتنا في البحر الأحمر".
وفي وقت سابق من الجمعة، توعدت جماعة الحوثي بالرد على القصف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المواقع في صنعاء والحديدة وعمران.
وقالت الجماعة في بيان "أي عدوان على بلدنا لن يمر دون عقاب وقواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن اليمن".
سكاي نيوز
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