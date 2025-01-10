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غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف دار الرئاسة في صنعاء

1/10/2025 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المجلس السياسي للحوثيين، اليوم الجمعة، إن الغارات الأميركية الإسرائيلية استهدفت دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.
واعتبر المجلس أن "استهداف دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ومحيط ميدان السبعين تصعيد خطير".
وتابع أن "الغارات الأميركية الإسرائيلية لا ترهبنا بل تجلبوا الحرب والجحيم للمنطقة".
وأضاف "نقول لنتنياهو لن تنفعكم أمريكا بشيء فهي تجر الهزيمة بين الحين والآخر هاربة من ضرباتنا في البحر الأحمر".
وفي وقت سابق من الجمعة، توعدت جماعة الحوثي بالرد على القصف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المواقع في صنعاء والحديدة وعمران.
وقالت الجماعة في بيان "أي عدوان على بلدنا لن يمر دون عقاب وقواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن اليمن".
سكاي نيوز








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