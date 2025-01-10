إحباط محاولتي تهريب 6 كلغ من مادة الشبو في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة "الشبو" عثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى السعودية عبر المنفذين.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى السعودية إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية عثر على 1.944 كلغ من الشبو مخبأة في الصناديق الجانبية للشاحنة.
وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى السعودية مركبة عبر منفذ الربع الخالي وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عثر على 4.140 كلغ من الشبو مخبأة في البطارية الخاصة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.
وأكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
روسيا اليوم
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