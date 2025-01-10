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إحباط محاولتي تهريب 6 كلغ من مادة الشبو في السعودية

1/10/2025 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة "الشبو" عثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى السعودية عبر المنفذين.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى السعودية إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية عثر على 1.944 كلغ من الشبو مخبأة في الصناديق الجانبية للشاحنة.
وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى السعودية مركبة عبر منفذ الربع الخالي وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عثر على 4.140 كلغ من الشبو مخبأة في البطارية الخاصة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.
وأكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
روسيا اليوم










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