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البحث عن تفسير لـ قطار نار ظهر في سماء هذه الدولة

1/10/2025 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبحث إثيوبيا عن تفسير لظهور كتل نارية مجهولة تسير بسرعة عالية في سمائها باتجاه جنوب غرب البلاد، ووثقه عدد من المواطنين الإثيوبيين بهواتفهم.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، الجمعة، أن الظاهرة التي شوهدت في سماء جنوب البلاد غير معروفة حتى الآن، لكن تفسيرات خبراء تشير إلى أنها قد تكون مواد فضائية من صنع الإنسان أو مواد قادمة من الفضاء كالصخور.
ونقلت الهيئة الحكومية الإثيوبية عن باحث بمعهد علوم الفضاء، قوله إن المواد التي شوهدت تحترق في السماء جنوبي البلاد ربما تكون بقايا أقمار صناعية منتهية الصلاحية أو مدمرة، والتي تحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.
وأشار الباحث إلى أنه من الوارد أيضا أن تكون مواد أخرى قادمة من الفضاء الخارجي، مثل قطع الصخور.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه المواد المحترقة قد سقطت على الأرض أم لا.
روسيا اليوم










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